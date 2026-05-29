Javier Osuna aborda la historia flamenca de Cádiz en el libro 'Los fardos de Pericón (1512)'

El investigador Javier Osuna García en la presentación de su libro en el Palacio Provincial de Cádiz - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 29 May. (EUROPA PRESS) -

El investigador Javier Osuna García ha presentado en la ciudad de Cádiz su última obra, 'Los fardos de Pericón (1512)', un libro editado por la Diputación de Cádiz en la que aborda la historia flamenca de Cádiz, su evolución y artistas partiendo de la leyenda de la goleta que encalla en la Punta de la Nao.

En diciembre de 2012 el investigador estrenaba un blog titulado Los fardos de Pericón, un espacio desde el que divulgó su conocimiento flamenco, aireando documentos y legajos procedentes de diversos archivos, y desvelando anécdotas y vivencias, contándolo a través de un lenguaje preciso, combinando erudición y entretenimiento, como ha indicado la Diputación en una nota.

Una selección de ese bagaje, con 40 entradas, conforman la base textual de 'Los fardos de Pericón (1512)', que ha sido presentada en el Palacio Provincial de la Diputación en el curso de un acto en el que ha intervenido el autor junto al periodista Juan José Téllez y Arantxa Morales, diseñadora de esta edición, en la que también ha colaborado Macarena Llovet.

El libro, desde el prólogo que firma Ramón Soler, recoge la leyenda de la goleta que encalla en la Punta de la Nao. En su bodega se estiba "un rico cargamento" de corridas y tonás, de seguiriyas, soleás y cantiñas.

La historia, alumbrada por Pericón de Cádiz y ratificada por José Luis Ortiz Nuevo, y más allá de la hipérbole y la metáfora, confirma el protagonismo flamenco de Cádiz y su presencia constante en ese diálogo de ida y vuelta con América.

Desde ese punto de partida, Javier Osuna emprende una tarea para revelar la historia flamenca de Cádiz y de los artistas que han engrandecido este Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, así como los lugares de los cantes y la presencia del Carnaval, entre otros derroteros.

El libro editado por Diputación hace corpóreos "esos fardos" que se alojaban en el blog de Osuna, ofreciendo el texto de su investigación, abundante material fotográfico y piezas procedentes de un arduo trabajo hemerográfico en diferentes fuentes, como por ejemplo, la prensa del siglo XIX.

Estos "fardos" impresos contienen una dedicatoria a Luis Suárez Ávila, flamencólogo que durante muchos años firmaba sus crónicas y columnas con el pseudónimo de Wenceslao.