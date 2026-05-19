Personas mayores traspasan conocimientos sobre la vida en Cádiz a jóvenes de la generación Z en formato audiovisual

Participantes del ciclo 'En mis tiempos' de la Diputación de Cádiz - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Hostelería y Turismo Fernando Quiñones, centro adscrito a la Diputación de Cádiz, ha acogido este martes la proyección de algunos fragmentos del ciclo 'En mis tiempos', impulsado por la Fundación para personas mayores Adema, un proyecto de 'videopódcast intergeneracional' que consiste en charlas entre personas de distintas edades, como quienes vivieron durante la posguerra española y chicos y chicas de la generación Z (nacidos, aproximadamente, entre 1995 y 2012).

Uno de los objetivos que persigue es captar la atención de los más jóvenes a través de un recurso audiovisual y su difusión en redes sociales, así como recopilar y transferir información sobre la vida y memoria de los gaditanos a través de sus propios testimonios, ha indicado la Diputación en una nota.

En la Escuela Fernando Quiñones se han difundido dos capítulos relacionados con algunos de sus estudiantes. En el primer episodio de la serie, el alumno David Fornell conversa acerca del oficio de la hostelería con Gabriel Gómez, el que fuera propietario de la Venta Los Tarantos en San Fernando, actualmente jubilado.

En el otro capítulo, la estudiante Mercedes Reyes dialoga con su abuela Mercedes Delgado sobre los vínculos que se crean alrededor de la cocina de los hogares y algunas recetas, como croquetas del puchero o rosquitos de Navidad, como nexo de unión. Precisamente, Mercedes Reyes cursa el grado de Dirección de Cocina en la Fernando Quiñones como fruto de "muchos ratos compartidos" con su abuela entre los fogones familiares.

Por parte de la Diputación de Cádiz, en la iniciativa se ha implicado personal de la Escuela Fernando Quiñones, entidad con la que contactaron las creadoras de esta videoproducción para lograr las intervenciones de sus protagonistas más jóvenes, y también están participando personas usuarias de la residencia provincial de mayores Matía Calvo.

En concreto, la residente Josefa Utrera comparte sus vivencias acerca de la vida en una casa de vecinos o su experiencia con la costura, entre otras, con Marta Suárez, alumna de Trabajo Social en la Universidad de Cádiz (UCA), en el tercer episodio de 'En mis tiempos'. Hace algunos días este capítulo se expuso en la citada residencia, adscrita a la Diputación, con la intervención de la propia Josefa.

Esta serie de videopódcast está desarrollando ahora mismo su primera edición. Es una creación de la Fundación Adema en la que colabora la Fundación Unicaja y que cuenta con el apoyo de entidades como la Diputación de Cádiz.

Se trata de un formato audiovisual similar a una entrevista grabada, conectado con el género documental y periodístico. Es un contenido planteado para ser disfrutado como un diálogo, con más libertad temática que otros formatos.

La directora de 'En mis tiempos' e integrante de la Fundación Adema, Paula María Orozco, ha explicado que la serie tendrá en total diez videopódcast este año, de los cuales ya se han concluido los cuatro primeros. Cada uno tiene una duración que ronda los 20-30 minutos.

La valoración inicial de Orozco ha sido "muy positiva", destacando "el interés, las ganas y la colaboración" de quienes se han involucrado con esta propuesta, que pone en valor la sabiduría de quienes tienen más edad.

Sus episodios son una recopilación de cómo se vivía antiguamente en Cádiz, las costumbres de la zona y la época y muchas expresiones del habla de Cádiz, diacrónicas y sincrónicas, con las que a Adema les gustaría hacer un diccionario. Entre los propósitos de sus creadoras a medio plazo está que el proyecto atraviese las fronteras gaditanas y pueda importarse a otras provincias andaluzas como Sevilla o Málaga.

Desde la Escuela Fernando Quiñones, su director, Carlos Goicoechea, ha manifestado la satisfacción de este centro por ser parte de la iniciativa 'En mis tiempos'.

"En esta escuela, además de enseñar a cocinar, a montar una mesa o a tratar a un cliente en una recepción, creemos necesario darle al alumnado pinceladas como esta, que les aportan mucho como personas y les hacen crecer", ha aseverado.

El conjunto de las grabaciones está disponible en la plataforma Youtube. Se alojan en la cuenta que tiene en esta red la Fundación Adema, @fundacionademamayores2026.

La Escuela de Hostelería y Turismo Fernando Quiñones está gestionada por la Diputación de Cádiz y funciona en convenio con la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía. Fue creada en el año 1973 y actualmente ofrece cuatro ciclos formativos, dos de grado medio, 'Servicios en Restauración' y 'Cocina y Gastronomía', y dos de grado superior, 'Dirección de Cocina' y 'Gestión de Alojamientos Turísticos'.