Junta afirma que la única "candidatura posible" a la Presidencia es la de Moreno, que "gobernará para todos"

1088524.1.260.149.20260519142613 La consejera en funciones de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía y portavoz del Gobierno, Carolina España, interviene en la rueda de prensa posterior a la primera reunión del Consejo de Gobierno estando en funcio - María José López - Europa Press

SEVILLA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno andaluz en funciones, Carolina España, ha manifestado este martes que sólo "hay una candidatura posible" para la Presidencia de la Junta tras las elecciones autonómicas del 17 de mayo, la del candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, que "gobernará para todos".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el primero tras las elecciones del domingo y ya en funciones, España, que también es consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social en funciones, Carolina España, ha manifestado que "realmente, solo hay una candidatura posible que no es otra que la de Juanma Moreno, como así lo ha querido el pueblo andaluz".

Ha señalado que los andaluces también "conocen de sobra al presidente" y saben que "gobernará para todos y escucharemos a todos", porque la "mayor prioridad, sin lugar a dudas, será siempre Andalucía y los andaluces".

A la pregunta de si en la reunión se ha abordado el posible inicio de negociaciones con Vox tras quedarse el PP-A a dos escaños de la mayoría absoluta, ha indicado que las deliberaciones del Consejo de Gobierno son secretas y se ha remitido a las "reflexiones" y manifestaciones que Juanma Moreno haga en esa línea durante la intervención que tendrá en la tarde de este martes ante la Junta Directiva Autonómica del PP-A, que se reunirá a partir de las 18,30 horas en Sevilla para abordar el resultado de las elecciones.