PP valora aumento de malagueños que respaldan su proyecto político mientras "castigan" al PSOE "por constantes agravios"

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, en rueda de prensa - PP

Navarro pide a los socialistas malagueños que se retracten de sus palabras a Zapatero en el mitin de Cártama

MÁLAGA, 19 May. (EUROPA PRESS) - La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha destacado este martes que Málaga es "la provincia andaluza donde la formación saca mayor ventaja frente a la segunda fuerza política" y ha subrayado que "los malagueños han respondido así al abandono y los constantes agravios de Pedro Sánchez y María Jesús Montero a esta provincia, de manera que los socialistas han obtenido aquí el menor porcentaje de voto de toda la comunidad autónoma, por debajo del 20%".

Así lo ha expuesto junto al secretario general provincial y coordinador general de la campaña electoral, José Ramón Carmona, y los responsables de los equipos en la provincia y la capital, Cristóbal Ortega y Elisa Pérez de Siles, y la presidenta del Consejo de Alcaldes de la formación, Margarita del Cid, al tiempo que ha señalado "los malagueños han respaldado de manera aún más contundente, si cabe, al Partido Popular, a Juanma Moreno y a sus políticas de gobierno en nuestra provincia".

Navarro ha expresado su alegría por el incremento de la participación registrada el pasado domingo: "Independientemente de la opción política por la que optaran, estamos muy contentos de que los malagueños fueran masivamente a votar", ha dicho y ha apuntado que, además, "el aumento de la participación del 8,7% se corresponde en gran medida con el incremento de votos al Partido Popular, situado en el 8,3%".

Así, ha abundado en que la formación "ha obtenido 180.500 votos más que el PSOE de Málaga, un 24,12% más, la mayor diferencia de Andalucía, una ventaja que ha crecido en más de 10.000 votos respecto a la cita electoral de 2022".

"Somos la formación que más diputados aporta al arco parlamentario y al Grupo Popular, con nueve", ha recordado y ha valorado que el PP malagueño ha ganado en 89 de los 103 municipios, "lo que representa el 91% del territorio, sumando además seis nuevas localidades respecto a los comicios de 2022, que son Parauta, Almargen, Fuente de Piedra, Humilladero, Villanueva de Tapia, Benamargosa e Iznate".

Al respecto, ha reivindicado que el Partido Popular "sigue avanzando en el interior y en la Málaga rural, ganando también las elecciones en la capital, en las cabeceras de comarca y en todos los municipios de más de 20.000 habitantes".

Respecto a Málaga capital, ha incidido en la victoria en todos los distritos electorales, obteniendo los mejores resultados en el Este, Centro y Carretería-Álamos.

Así, Navarro ha reivindicado el trabajo realizado "a pie de calle y la escucha activa permanente" con los ciudadanos y con la sociedad civil, tanto de manera orgánica como institucional, y ha valorado "el trabajo de los cinco equipos de campaña por toda la provincia", reseñando que "sólo en su caso, como presidenta provincial, ha realizado un total de 3.923 kilómetros durante las dos semanas de campaña".

En este punto, ha reprochado al PSOE que "no haya hecho falta que pase más que un día tras las elecciones para pactar con ERC la ejecución de un tren orbital de 5.200 millones de euros, 120 kilómetros y 40 estaciones para mejorar la movilidad metropolitana sin tener que pasar por Barcelona".

Mientras tanto, ha añadido, "ocho años después de que Sánchez llegara a La Moncloa, el PSOE no ha impulsado ni un solo kilómetro del tren litoral, ni ha mejorado el Cercanías, ni ha bonificado el peaje de la Costa del Sol, ni ha planificado ese tercer carril para mejorar los accesos a la capital desde la zona Este, además del notable deterioro implementado en el AVE y del Media Distancia", ha criticado.

Además, Navarro ha advertido de que apenas dos días después de las elecciones "también hemos conocido que el expresidente Zapatero ha sido imputado por blanqueo de capitales y corrupción por la Audiencia Nacional": "El principal consejero de Sánchez, quien ha sido su mayor mentor e instructor, es también el primer expresidente de la historia de nuestra democracia investigado por corrupción", ha apostillado.

Al respecto, ha recordado que Zapatero "ha sido observador internacional en diferentes procesos electorales de países que, casualmente, no tienen una democracia apoyada por la comunidad internacional, participando activamente en la campaña del PSOE en Andalucía, donde tuvo una actuación estelar en el acto central de campaña en nuestra provincia junto a Montero y Sánchez, con ese gran mitin en Cártama".

En este sentido, ha reprochado al secretario general del PSOE malagueño, Josele Aguilar, sus palabras a Zapatero en dicho encuentro, "donde le agradeció su defensa de los ideales socialistas" y "afirmó que el expresidente es un ejemplo y es inspirador para nosotros", por lo que ha instado a Aguilar a "dar una explicación".

"Los malagueños no se merecen a un número uno del PSOE en el Parlamento andaluz que ha hecho estas declaraciones sobre un alto cargo del partido que hoy ha sido imputado por blanqueo de capitales", ha incidido.

Así, Navarro ha alertado de que "los únicos perjudicados por este escándalo en bucle protagonizado por Partido Socialista son los ciudadanos".

Además, ha indicado que una provincia como Málaga "no merece tener una representación en el Parlamento andaluz que respalda y que tiene como ejemplo a personas que hoy están en este procedimiento judicial, por lo que hoy mismo deberían reaccionar desde el PSOE malagueño y retractarse de esas palabras; de lo contrario, estarán volviendo a traicionar la confianza de los malagueños", ha concluido.

