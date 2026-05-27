El Pleno de la Diputación de Cádiz llega a acuerdos sobre empleo, vivienda, medio ambiente y el sistema judicial

Pleno de la Diputación de Cádiz. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

CÁDIZ 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno Ordinario de la Diputación de Cádiz del mes de mayo ha aprobado todas las mociones que han presentado los grupos políticos con representación en el arco plenario provincial. Un total de ocho proposiciones que han incluido asuntos medioambientales, la vivienda, el sistema judicial, el empleo o infraestructuras, entre otros aspectos.

Así, según ha indicado la Diputación en una nota, una proposición del grupo Popular, con la solicitud al Gobierno de España de la creación de nuevas plazas judiciales en Andalucía ha prosperado con los votos a favor de PP y La Línea 100x100 y la abstención del grupo Socialista y de IU. La propuesta sugiere revisar el proyecto de Real Decreto de creación de nuevas plazas judiciales e incrementar la dotación hasta alcanzar las 216 plazas solicitadas por la Comisión Mixta Junta-TSJA.

Asimismo, el grupo Popular también ha visto aprobaba su moción sobre políticas activas de empleo en Andalucía, en la que solicitaba al Gobierno de España que mejore la financiación de las políticas activas de empleo para evitar que Andalucía reciba menos que la media nacional en la partida de fondos por desempleado y que alcance los 1.042,50 euros de media por cada persona parada.

Además solicita que se establezca un sistema de cogobernanza con las comunidades autónomas que les permita participar en el diseño e implementación de estas políticas. Este asunto se ha decidido por el voto de calidad de la presidenta tras registrarse un empate, con el voto a favor del PP, en contra del PSOE y abstenciones de La Línea 100x100 e IU.

Por otra parte, todos los grupos han secundado la moción de La Línea 100x100 y han apoyado la iniciativa 'Salvemos el río Guadalquivir' en defensa de la protección integral del río y su estuario y en rechazo a cualquier vertido contaminante procedente de explotaciones mineras. Un asunto que ha originado manifestaciones públicas en los últimos tiempos y ante el que el Pleno se ha posicionado de manera unánime.

También ha salido adelante por unanimidad la otra proposición del grupo La Línea 100x100 para que el convento Madre de Dios de Sanlúcar de Barrameda sea declarado Bien de Interés Cultural y así garantizar su correcta conservación y la de su patrimonio.

La vivienda ha sido asunto de debate en dos puntos. Una proposición del grupo IU relativa al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 y políticas públicas de vivienda ha sido aprobada, instando al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía a una serie de medidas como garantizar la calificación permanente y a perpetuidad del suelo y de las viviendas protegidas para que no puedan incorporarse al mercado especulativo, mecanismos de control, transparencia y evaluación pública sobre la ejecución de los recursos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, y mantener y ampliar la financiación estatal destinada a vivienda pública.

En este mismo tema, el derecho a la vivienda en Andalucía, ha prosperado una propuesta del grupo Socialista, en la que solicita a la Junta a incrementar la inversión pública en vivienda, hasta alcanzar al menos el 1% del PIB andaluz, y poner en marcha un Plan Andaluz de Vivienda Pública que permita la puesta en el mercado de 100.000 viviendas, entre otras medidas. Ambas mociones han encontrado el respaldo de todos los grupos menos el Popular, que ha votado en contra.

Igualmente, se ha debatido una proposición del grupo Socialista en defensa de la igualdad entre ciudadanos con independencia de su nacionalidad y lugar de origen, y rechazar las políticas que quieren excluir a parte de la sociedad, que se ha aprobado con idéntica correlación de votos que en el punto anterior.

Finalmente, se ha registrado la unanimidad en una proposición del grupo Socialista relativa a la mejora de seguridad vial y tráfico de la carretera autonómica A-314, de acceso a Barbate. Esta moción trata de dar respuesta a las demandas de vecinos de la zona conocida como 'Los veteranos' y otros diseminados colindantes ante una alta concentración de accidentes. Solicita a la Junta de Andalucía que se adopten soluciones con medidas como la prohibición de adelantar y otras que favorezcan la seguridad vial.