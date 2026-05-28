La Residencia Matía Calvo de Diputación de Cádiz acoge a siete mujeres de la Residencia de de Sor Ángela de Jerez

Archivo - Un usuari en la Residencia Matía Calvo de Diputación en Cádiz. - DIPUTACIÓN DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Residencia de Mayores Matía Calvo, que gestiona la Diputación en Cádiz, cuenta con siete nuevas residentes que han sido trasladados desde la Residencia de las Hermanas de Sor Ángela de la Cruz, de Jerez de la Frontera.

Según ha explicado la Diputación en una nota, la edad avanzada de las hermanas que gestionaban esta residencia y la falta de nuevas vocaciones que las releven en esta labor han obligado a la congregación a solicitar un nuevo destino para estas siete mujeres que estaban siendo atendidas en sus instalaciones.

Asimismo, ha destacado que todo el proceso se ha coordinado con un equipo que incluye a la trabajadora social, la psicóloga y un enfermero de la Residencia Matía Calvo, que han visitado en varias ocasiones a estas personas y a sus cuidadoras en su centro de Jerez para conocer de primera mano sus necesidades y lograr que el traslado se desarrollara con la mayor comodidad posible.

El proceso ha sido fruto del consenso entre personas usuarias, las hermanas de la congregación y las familias, siguiendo criterios de trabajo centrados en cada persona, adaptando los diferentes pasos a sus necesidades concretas y teniendo en cuenta sus inquietudes y decisiones.

Así, según ha señalado la Diputación, desde principios de abril hasta mediados de este mes de mayo se vienen realizando los traslados de manera escalonada, y los equipos técnicos del centro consideran que la adaptación de estas personas al nuevo espacio está siendo muy satisfactoria.

Para ello, antes del traslado definitivo, estas personas han podido visitar las instalaciones de la residencia Matía Calvo, su nuevo hogar, conocer sus accesos, las habitaciones, la dinámica del centro y otra serie de informaciones de interés para facilitar la adaptación posterior.

Con todo ello, según ha indicado la Diputación, estas siete nuevas residentes ya están participando con normalidad en los talleres matinales, las sesiones de fisioterapia y otras actividades y celebraciones, como la última feria de mayo. Además, sus antiguas cuidadoras tienen acceso a los espacios de la Residencia Matía Calvo y las visitan, lo que ha hecho más fácil la transición.