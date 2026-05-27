El ciclo 'Cine en la Merced' vuelve a Córdoba con cuatro cintas que visibilizan el talento de mujeres cineastas

Duque, entre Moreno (izda.) e Ibáñez, en la presentación de 'Cine en La Merced'. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 27 May. (EUROPA PRESS) -

Con la llegada del mes de junio vuelve al Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, el ciclo 'Cine en la Merced', programa impulsado por las delegaciones de Cultura e Igualdad que llega ya a su sexta edición y que en esta ocasión llevará por lema 'Nuevas miradas, nuevas voces de mujeres' para poner el foco en el talento de las mujeres cineastas.

En rueda de prensa, el responsable de la Delegación de Cultura, Gabriel Duque, acompañado por la responsable de Igualdad, Auxiliadora Moreno, ha explicado que "las proyecciones tendrán lugar todos los miércoles del mes de junio en el Patio Blanco y los títulos serán 'La receta perfecta', 'La historia de Frank y Nina', 'Bon Voyage, Marie' y 'Las líneas discontinuas'. La idea es poner de manifiesto que en la cultura también se debe poner en práctica la igualdad".

Por su parte, la delegada de Igualdad, Auxiliadora Moreno, ha señalado que este año se centra "en las mujeres cineastas, en su creatividad y su capacidad para contar historias diversas y necesarias. Porque el cine no es sólo entretenimiento, es también una herramienta poderosa para sensibilizar, cuestionar e imaginar otros mundos posibles".

"Informes recientes sobre la industria cinematográfica revelan un panorama de contrastes para las mujeres en el séptimo arte ya que, si bien directoras y guionistas superan a sus compañeros masculinos en premios, el sector continúa marcado por una profunda desigualdad económica", ha manifestado Moreno.

Además, ha continuado, "la estructura laboral del cine español se mantiene masculinizada, con un 38% de puestos de responsabilidad ocupados por mujeres frente al 62% de hombres. Se observa una segregación horizontal, predominando las mujeres en cargos asociados a la estética mientras que están infrarrepresentadas en áreas técnicas y de poder".

Del mismo modo, la delegada de Igualdad ha insistido en que "verticalmente, la representatividad de las mujeres disminuye a medida que se asciende en la escala de mando ocupando sólo el 27% de los cargos directivos".

Moreno ha subrayado que "a pesar de las barreras, el talento femenino está logrando un reconocimiento proporcionalmente superior. Desde 2015, el reconocimiento a mujeres en festivales y premios ha crecido 27 puntos porcentuales alcanzando un máximo del 38% en el último año".

PROGRAMACIÓN 2026 'CINE EN LA MERCED'

La presidenta de la Asociación Cultural CineCercano, Ana Ibáñez, ha sido la encargada de detallar la programación de este año, "en la que se da más valor a las protagonistas más jóvenes y a películas que han sido premiadas en festivales y tienen un reconocimiento por parte de la crítica. Tres de ellas son protagonizadas por jóvenes en exclusiva y otra por protagonistas de tres generaciones. Las directoras también en su mayoría son mujeres jóvenes y son películas europeas. Hay dos películas francesas, una película italiana y otra película española".

Las proyecciones comenzarán el miércoles, 3 de junio, con la película francesa 'La receta perfecta', de Louise Courvoisier. Según Ibáñez, "la directora ha ubicado la trama en la zona donde ella vive, en un entorno rural. Se plantean los horizontes profesionales, la estrategia de los jóvenes, la camaradería entre ellos. Además, ha escogido también a actores de la zona para que mantengan el acento y den mayor impresión de realismo".

El día 10 de junio le tocará el turno a 'La historia de Frank y Nina', cinta italiana de Paola Randi que "es muy interesante desde el punto de vista narrativo y estético. Es muy experimental, muy original y mezcla también la fantasía, la realidad y el humor", ha manifestado Ibáñez.

El siguiente miércoles, el 17 de junio, se proyectará la película francesa 'Bon voyage, Marie', de Enya Baroux, en la que, según la presidenta de CineCercano, "hay personajes de tres generaciones en torno a un tema que puede ser muy duro, como es un subsidio asistido, pero donde se combina la despedida de la vida con la alegría de vivirla realmente. Consiguen crear situaciones de humor y tiene un tratamiento muy original que consigue hacernos sonreír".

Finalmente, el 24 de junio será la española 'Las líneas discontinuas', de Anxos Fazáns, la que cierre el ciclo narrando el encuentro inesperado entre una mujer en plena ruptura vital y un joven que lucha por encontrar su lugar. Se trata de un drama contemporáneo que apuesta por la ternura y por dar voz a realidades poco representadas.

Todas las proyecciones serán los miércoles a partir de las 22,00 horas en el Patio Blanco del Palacio de la Merced. La entrada será libre hasta completar el aforo del patio, unas 300 personas, y habrá un ambigú.