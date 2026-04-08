La Diputación de Córdoba acude al 39º Salón Gourmets de Madrid con 18 empresas agroalimentarias de 14 municipios

El presidente de Iprodeco, Félix Romero (dcha.), en la presentación del Salón Gourmets. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba, a través de su Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco), vuelve a poner de manifiesto su apuesta por la promoción de la industria agroalimentaria cordobesa acudiendo con su marca 'Sabor a Córdoba' a la 39ª edición del Salón Gourmets, feria de alimentación que se celebra en Madrid del 13 al 16 de abril.

En rueda de prensa, el delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo en la institución, Félix Romero, ha explicado que "Iprodeco estará con 'Sabor a Córdoba' en el estand de la Junta de Andalucía ocupando 138 metros cuadrados. Esta edición es la más ambiciosa a la que hemos asistido porque vamos con 18 empresas de 14 municipios y tres denominaciones de origen de Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE), de Lucena, Baena y Priego".

El también presidente de Iprodeco ha adelantado que "estarán representados sectores como el del aceite de oliva, anises y licores, vinos y vinagres, pasteles y postres, patatas fritas gourmet, conservas cárnicas, esferas de sabores, dulce de membrillo y mermeladas, pastrami, quesos de cabra y oveja y snacks". Del mismo modo, la Diputación de Córdoba cofinancia la participación de tres DOP cordobesas de AOVE en el estand de la Junta de Andalucía.

Romero ha explicado que las empresas participantes son "Almazaras de la Subbética, Anís Machaquito y Anís Raza, Arbonaida, Arteoliva, Bodegas Alvear, Bodegas Robles, Bodegas Toro Albalá, Campos de Oro, Castillo de Moriles, Chips by Raquel, Crismona, Desferas, Luque, Membrillo El Quijote, Pastrami Artesano, Quesos Los Balanchares y Snack Adara".

Con relación a la programación de actividades, la feria contempla la celebración de encuentros B2B en el Business Center, un servicio gratuito que proporciona a los expositores la oportunidad de mantener reuniones con compradores internacionales.

En este sentido, el también presidente de Iprodeco ha hecho hincapié en que la presencia de la Diputación es "comercial" y van a "hacer negocio en estos encuentros" y teniendo "ya cerradas 30 reuniones con compradores procedentes de países como Alemania, Australia, Brasil, Eslovaquia, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Hong Kong, Irlanda, México, Países Bajos, Perú, Suecia, Turquía, Uruguay y Vietnam".

Finalmente, Romero ha subrayado que "el sector agroalimentario es tradición, calidad e innovación", de ahí que acudan "con proyectos innovadores como un anís sin alcohol y sin azúcar de Anís Raza, un vinagre de manzana ecológico de Luque, una nueva línea de vinagres de larga crianza de Bodegas Robles o unas perlas de yuzu de Desferas". En definitiva, ha concluido, "'Sabor a Córdoba' es sinónimo de futuro, sostenibilidad y empleo y estamos en el mejor escaparate de la gastronomía mundial".

Salón Gourmets es la Feria de Alimentación y Bebidas más grande de Europa y uno de los referentes del mundo. Es punto de encuentro de profesionales nacionales e internacionales del sector gastronómico (restauración, hostelería, distribución, catering y comercio especializado) y el espacio donde encontrar lo último.