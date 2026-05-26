La Diputación de Córdoba destina 5,2 millones a implantar el quinto contenedor y el tratamiento de residuos orgánicos

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, informa sobre la instalación del quinto contenedor. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

LA CARLOTA (CÓRDOBA), 26 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Córdoba, a través de la Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente (Epremasa), destina 5,2 millones de euros para implantar un nuevo modelo de recogida selectiva de la fracción orgánica (FORS), a través del quinto contenedor, el contenedor marrón, en los 72 municipios de la provincia que mantienen convenio con la institución provincial para la gestión de residuos domésticos.

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, ha destacado que "se dará cobertura a una población de 354.541 habitantes y 169.000 viviendas distribuidas por toda la provincia. Esto es una actuación estratégica que es posible gracias a los fondos Next Generation de la Unión Europea, además de la aportación de la Diputación provincial".

Fuentes ha explicado que "el nuevo sistema contempla la instalación inicial de contenedores de carga trasera de 800 litros en los 53 municipios que ya cuentan con este tipo de recogida y en los 19 municipios con contenedores soterrados, la instalación y el inicio de la recogida selectiva de la fracción orgánica se realizará mediante la colocación de contenedores de 240 litros integrados dentro de cubrecontenedores específicos, permitiendo mantener la estética y la integración urbana de los sistemas soterrados existentes".

Se ha previsto el desarrollo de 15 rutas, habiendo de manera inicial siete, para cubrir la recogida en todos los municipios.

Con este quinto contenedor se da "un salto cualitativo a la modernización, a la eficacia, al tratamiento de residuos sólidos urbanos y muy especialmente a los orgánicos, que son casi prácticamente la mitad de lo que se deposita en los contenedores", ha señalado el presidente de la institución provincial.

La inversión de esta fase de instalación es de 1,6 millones, además de otra línea de financiación que es para el tratamiento de esta materia orgánica, que se va a instalar en la planta de transferencia de Dos Torres, con una inversión aproximada de 3,5 millones de euros. Esta planta se complementará con la de Montalbán en el tratamiento de estos residuos.

La iniciativa se enmarca dentro de los objetivos establecidos por la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular y las directrices europeas en materia de sostenibilidad y valorización de residuos.

"Con este proyecto se avanza hacia un modelo de gestión más eficiente, moderno y respetuoso con el medio ambiente, alineado con las políticas europeas de economía circular y transición ecológica. La recogida selectiva de biorresiduos supone un paso decisivo para construir una provincia más sostenible y comprometida con el futuro ambiental de Córdoba", ha remarcado Fuentes.

CAMPAÑA DE INFORMACIÓN

Asimismo, la Diputación de Córdoba, a través de Epremasa, ha puesto en marcha una campaña de información y concienciación de la población, con la que se ha dado a conocer instalación del quinto contenedor, el de color marrón exclusivamente para materia orgánica, y sobre su correcto uso.

Esta iniciativa ha atendido de forma específica a colectivos concretos de grandes productores, como comerciantes, junto con entidades de carácter social que pueden contribuir a la concienciación sobre la necesidad de avanzar hacia un reciclaje más sostenible.

Fuentes ha querido recalcar la importancia de esta campaña y de los medios de comunicación para hacer llegar a los vecinos la importancia de realizar la separación correcta de los residuos en los distintos contenedores. "Se trata de una manera mucho más eficiente del tratamiento de unos restos para poder generar por un lado compost, que es un abono de una gran calidad, y por otro energía a través de la utilización de los gases que se producen en el proceso", ha detallado.

Por su parte, el alcalde de La Carlota, Antonio Granados, ha agradecido la labor de Diputación y Epremsasa, "por apostar y colaborar con todos los municipios en un reciclaje, un reciclaje activo, real y donde implica la colaboración de todos los vecinos del pueblo, no solo los vecinos, sino también de los comercios, en el cual se puede hacer una gran labor, una gran labor para poder destinar y hacer un buen uso de este contenedor marrón, que se puede aprovechar dentro de una economía circular, apostando también por varias energías, energías como pueden ser las renovables".

El proyecto cuenta con financiación de la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, con la participación de la Junta de Andalucía, la Diputación de Córdoba y Epremasa.