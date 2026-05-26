La Diputación de Córdoba destina 62.500 euros a rehabilitar el antiguo matadero de Pedro Abad, ahora almacén municipal

El delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación, Andrés Lorite (izda.), en su visita al antiguo matadero de Pedro Abad. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

PEDRO ABAD (CÓRDOBA), 26 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Córdoba ha invertido 62.500 euros en la reparación y mejora del edificio almacén municipal de Pedro Abad, edificio conocido popularmente como matadero y que en la actualidad era utilizado por el Ayuntamiento como estacionamiento de vehículos.

El delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la institución provincial, Andrés Lorite, se ha desplazado este martes a este emplazamiento, situado en la encrucijada de las calles Santa Rafaela María y Gran Capitán, para recepcionar junto a su alcalde, Juan Antonio Reyes, las obras que se han realizado en el marco de los Planes Provinciales 2024-2027.

Lorite ha resaltado que esta actuación era "muy necesaria", tras el incendio de un vehículo que se encontraba en el interior del edificio, la noche del 8 de enero de 2019, "causando graves desperdicio tanto en la estructura horizontal, forjado que constituía la cubierta, como en los pilares que se vieron afectados. Se ha ejecutado una importante intervención en la que se ha procedido a devolver el pleno uso a esta infraestructura".

El diputado ha explicado que "la magnitud del incendio había sido tal, que debía procederse a su apuntalamiento y posterior demolición, haciendo por tanto inviable continuar con su utilización".

"Las actuaciones ejecutadas van desde la demolición de los elementos afectados a la restitución de la cubierta del edificio, generando una mejora en el confort térmico de la infraestructura mediante la instalación de cubierta de panel sándwich con aislamiento incorporado, respetando en todo momento la disposición de espacios interiores previos al siniestro".

A su vez, se ha conseguido generar un espacio diáfano en la zona central gracias a la ejecución de un nuevo sistema estructural que no requiere de pilares en la parte central, haciendo aún más versátil la utilización del edificio.