La Diputación de Córdoba lamenta el fallecimiento de la cineasta cordobesa Josefina Molina

Archivo - Josefina Molina en imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Córdoba ha expresado su "profundo pesar" por el fallecimiento de la cineasta cordobesa Josefina Molina, una de las figuras "más relevantes de la cultura española y referente indiscutible del cine y la televisión en España".

Tal y como ha señalado la institución en una nota de prensa, el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, ha trasladado, en nombre de la Corporación provincial, sus condolencias a los familiares, amigos y allegados de la directora, guionista y escritora cordobesa, destacando que "Córdoba pierde a una de sus creadoras más brillantes y universales, una mujer que abrió caminos a muchas generaciones de mujeres y contribuyó decisivamente a la transformación del sector audiovisual español".

Fuentes ha señalado que Josefina Molina deja "un legado artístico, cultural y humano de enorme valor, fruto de una trayectoria marcada por el talento, la perseverancia y el compromiso con la creación y la igualdad de oportunidades".

Asimismo, ha enmarcado que la cineasta fue "una pionera que rompió barreras en una profesión tradicionalmente masculinizada, convirtiéndose en una referencia para generaciones de profesionales".

Nacida en Córdoba, Josefina Molina desarrolló una carrera excepcional que la llevó a ocupar un lugar destacado en la historia del sector audiovisual, siendo reconocida con numerosos galardones y distinciones por una obra que ha dejado una huella imborrable.

El presidente de la Diputación ha subrayado que "su nombre permanecerá siempre vinculado al prestigio de la cultura cordobesa y española" y ha resaltado que "su ejemplo seguirá inspirando a quienes entienden la cultura como una herramienta de progreso, libertad y transformación".

De esta manera, la Diputación de Córdoba "se suma al dolor por esta pérdida y traslada su pésame a todos sus familiares, amigos, seres queridos y personas que la admiraron".