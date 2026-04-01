La Diputación de Córdoba recurrirá y se abre a la vía legal ante la denegación de la CHG a la concesión de aguas

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (centro), en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha informado, tras la resolución negativa por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) de la concesión de aguas solicitada para el aprovechamiento de este recurso en la zona norte, que "esta institución ya manifestó en escrito de 17 de marzo de 2026 no aceptar de plano las condiciones unilaterales impuestas por la CHG al ser inejecutables y de imposible cumplimiento en el plazo otorgado", y ha adelantado que la Diputación "va a seguir avanzando en los pasos jurídicos necesarios sin incurrir en ninguna contradicción para poder plantear el recurso de reposición, en primer término, y el contencioso administrativo, en segunda instancia".

Así lo ha señalado Fuentes en rueda de prensa, afirmando que se ha "solicitado la nulidad del procedimiento por razones de incompentencia para resolver asuntos de otra cuenca, indefensión jurídica por omisiones, irregularidades y falta de respuesta en alegaciones e informes técnicos". A todo ello se suma la "injerencia en la autonomía local por decidir unilateralmente obras que corresponden a otra administración, sin atender a cuestiones técnicas ni jurídicas".

"El hecho de haber aceptado las condiciones hubiera supuesto renunciar al abastecimiento de agua de calidad a las 80.000 personas que resultarían afectadas por este tipo de decisiones", ha apostillado Fuentes. Así, para presentar el recurso de reposición la institución provincial cuenta con el plazo de un mes y dos meses para iniciar el contencioso administrativo, y no descarta "pedir responsabilidades disciplinarias por como ha sido el proceso", ha insistido.

Según el presidente de la institución provincial, todo ello se hará "hasta conseguir lo que, en justicia, le corresponde" a la provincia de Córdoba, "que no es otra cosa que garantizar el acceso al suministro de agua de calidad a los vecinos de la zona norte".

En este contexto, Fuentes ha vuelto a reiterar que "en la zona norte existen tres pantanos de los cuales dos tienen que estar conectados, ya sea Sierra Boyera con La Colada o con Puente Nuevo. Para ello, la Diputación se plantea alegar al Plan Hidrológico 2028-2033 para pedir la conexión con Puente Nuevo". "La conexión de dos pantanos se tiene que realizar de manera definitiva en los tres años que tenemos garantizado el abastecimiento", ha avisado.

El presidente de la Diputación ha hecho referencia, además, a "incoherencias" como la que "supone el reconocimiento, por parte de la CHG, de que el sistema de captación por torre de toma se considera óptimo", a lo que Fuentes se ha preguntado "si es óptima por qué la rechaza". Por otra parte, ha destacado que "en el mismo escrito, la confederación reconoce que hay que realizar un refuerzo estructural y una mejora técnica de la obra de emergencia realizada para dotarla de una mayor robustez y viabilidad".

"CONTRADICCIÓN" DE LA CHG

Del mismo modo, ha recordado, "que la CHG incurre en una nueva contradicción, ya que en 2023 la Junta de Andalucía solicitó la autorización de la obra, trámite que se podía haber resuelto en seis meses, sin embargo lo vincularon de forma cuestionable a la concesión de las aguas y ahora lo rechazan por motivos que ya existían en 2023. Seguiremos recurriendo y solicitando el acceso al agua por octava vez", ha dicho.

En definitiva, el presidente que ha señalado que la negativa de la CHG corresponde a un "bloqueo político" que no responde a cuestiones técnicas ni jurídicas, ha afirmado que la confederación "nunca tuvo presente el proyecto presentado por la Junta, ni quiso hablar de él, ni el inicial ni el modificado, algo a lo que está obligado por ley. La CHG incluso ha llegado a plantear de manera unilateral unas condiciones que son inejecutables e imposibles de cumplir en el plazo otorgado", ha dicho Fuentes.

En el caso del proyecto de energía eléctrica, ha puesto de manifiesto el máximo representante de la institución provincial, "la propuesta de la CHG hace saltar por los aires el contrato de la Junta de Andalucía provocando la exigencia de su resolución con las consecuencias jurídicas y económicas que conlleva".

Fuentes ha concluido señalando que "esta institución provincial, como órgano gestor del servicio público básico de abastecimiento de agua potable, debe garantizar a los habitantes de la zona norte de la provincia de Córdoba el suministro de un agua potable de calidad", motivo por el que no van a renunciar a "dar una solución definitiva al abastecimiento de agua en la zona norte" y lo harán "antes de que vuelva la próxima sequía, a pesar de tanto despropósito".