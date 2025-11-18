La Diputación de Córdoba se suma a la IV 'New Gaming Experience', que contará con 50 empresas y centros formativos

CÓRDOBA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, ha acogido la presentación del 'New Gaming Experience 2025', iniciativa que celebra su IV edición bajo el título 'Talento y futuro' y que tendrá lugar el próximo viernes 21 de noviembre en el Aulario Averroes del Campus de Rabanales de la Universidad de Córdoba (UCO).

En relación con esta propuesta, la delegada de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud de la institución provincial, Sara Alguacil, ha afirmado que "este evento se consolida como uno de los principales puntos de encuentro entre el talento joven, la industria tecnológica y el mundo del videojuego en Andalucía".

Según ha expresado Alguacil, "en su IV edición esta propuesta reunirá a más de 50 empresas, centros formativos y universidades vinculadas a la tecnología, la informática, la robótica, la educación y el arte digital". "Hablamos así de una jornada durante la cual los asistentes podrán disfrutar de ponencias, exposiciones, experiencias interactivas y actividades de 'networiking'", ha matizado Alguacil.

La delegada de Desarrollo Tecnológico, Transformación Digital y Juventud de la Diputación de Córdoba ha insistido en "la importancia de la colaboración institucional en el impulso de la formación, la creatividad y la innovación tecnológica en la provincia, especialmente entre la juventud y los sectores emergentes del ámbito digital".

Alguacil ha estado acompañada por el vicerrector de Transformación Digital de la Universidad de Córdoba, Sebastián Ventura, y por Olga Reus y Miguel Vázquez, representantes de la empresa 'New Gaming', promotora del evento.

PROGRAMA

El programa incluirá intervenciones de profesionales destacados, como María Nieto Fajardo, que abrirá el bloque de conferencias con la ponencia 'Gaming para la transformación: talento, ciudad y creatividad digital'; el Departamento de Ciberseguridad de la Guardia Civil, que abordará los nuevos desafíos en materia de seguridad digital, o la catedrática María Dolores Redel, que presentará el proyecto 'I-Sense sobre realidad virtual y empatía'.

También participarán representantes del emprendimiento tecnológico, como José Álvaro Ruiz (BlakIA-Tech), y del ámbito educativo y artístico, como Lorena Ruiz López (ESADA) y el colectivo 'Woman Digital', que ofrecerá la ponencia 'Mujeres al borde del bug final'.

Uno de los momentos más esperados será el encuentro con los creadores de contenido Zequio y Rebeca Vilches, referentes en la escena 'gamer' nacional, quienes compartirán su experiencia con el público y participarán en un Meet & Greet con los asistentes.

Por la tarde, la programación incluirá actividades participativas, como el 'quiz' '¿Cuánto sabes sobre videojuegos?', con premios para los ganadores, y conferencias sobre diseño y desarrollo, con la intervención de profesionales como Adrián Calvo Fernández (Mediatonic | Epic Games) y Arturo Cáceres Arias (3DGoblinDev).

El broche final lo pondrá el concierto de clausura a cargo de la pianista y compositora Elesky, quien además ofrecerá la ponencia 'El papel de la música en la experiencia del jugador'.

Esta propuesta está dirigida a estudiantes de Bachillerato, Formación Profesional y Universidad, así como a profesionales, empresas y entidades educativas relacionadas con la tecnología y la innovación digital. La participación es gratuita previa inscripción, disponible a través de los formularios publicados en la web y redes sociales oficiales del evento 'https://newgamingexperience.eventbrite.es/'.