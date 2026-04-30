Fuentes espera llevar a Pleno la semana que viene el aumento del Plan 'Diputación Invierte' con el uso de remanentes

Archivo - El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, preside un Pleno en una imagen de archivo. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha anunciado este jueves su intención de convocar un "Pleno extraordinario y urgente" la semana que viene para aumentar "cuanto antes" los fondos del Plan 'Diputación Invierte', dotado actualmente con "13 millones de euros" pero con la "perspectiva de superar los 17 millones" usando los remanentes del ejercicio 2025.

Así lo ha señalado Salvador Fuentes en respuesta a preguntas de los periodistas, detallando que el Gobierno provincial aún está "pendiente de los últimos datos", así como de "la posibilidad o no de utilizar superávit", antes de "presentar el expediente de modificación de crédito" en los próximos días.

El máximo representante de la institución provincial ha añadido que, más allá del aumento de fondos del Plan 'Diputación Invierte', los remanentes de Tesorería podrán destinarse al "funcionamiento de las empresas públicas" y a "actuaciones urgentes", que fueron los compromisos del acuerdo entre el Gobierno provincial e Izquierda Unida para la aprobación de los Presupuestos para 2026.