Fuentes visita en Dos Torres (Córdoba) el centro que ofrece el Ciclo de FP Dual de Soldadura y Calderería

Salvador Fuentes saluda a uno de los alumnos del centro que ofrece el Ciclo de FP Dual de Soldadura y Calderería en Dos Torres. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

El presidente de la Diputación señala que se trata de una formación que cuenta con la implicación de 40 empresas colaboradoras

DOS TORRES (CÓRDOBA), 21 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha destacado este martes la importancia que tendrá el Centro de Formación Profesional (FP) Dual de Soldadura y Calderería de Dos Torres (Córdoba) en la reindustrialización de la provincia, tras la ampliación de sus instalaciones con una nave para facilitar la realización de las prácticas.

Fuentes, acompañado por el alcalde del municipio, Manuel Torres, ha recorrido las instalaciones del nuevo espacio donde se imparte el Ciclo de FP de Soldadura y Calderería en la modalidad dual, en la que se combina la enseñanza en el centro con la práctica en empresas.

El Centro de FP Dual de Dos Torres cuenta desde ahora con un nuevo taller formativo en una nave ubicada en el Polígono San Roque, con una superficie de 288 metros cuadrados y en cuya rehabilitación se han invertido un total de 141.107 euros, de los que la Diputación de Córdoba ha aportado 129.824 euros y el resto han sido aportados por el Ayuntamiento. El proyecto ha permitido dotar a estas instalaciones con equipos de soldadura MIG/TIG y sistemas de ventilación homologados. Un proyecto al que se han destinado 130.000 euros.

El centro ya acoge a su primera promoción con un alumnado cuyas edades oscilan entre los 16 y 30 años de edad, entre las que se encuentran personas desempleadas que han apostado por una adaptación formativa.

Cada promoción contará con 20 alumnos y participarán más de 40 empresas colaboradoras en la formación dual, que acogerán el programa de prácticas. Se persigue, de este modo, una inserción laboral superior al 60% para los titulados y se estima que el impacto formativo alcanzará a más de 150 jóvenes de la comarca de Los Pedroches, directa o indirectamente.

El máximo responsable de la institución provincial ha recordado que entre las salidas profesionales a las que pueden aspirar los alumnos de este centro se encuentran una amplia gama de sectores, entre los que ha mencionado a "la Base Logística del Ejercito de Tierra (BLET), el sector agroalimentario en el ámbito del mantenimiento de maquinarias de industrias cárnicas, almazaras o bodegas, y sectores marcados por la precisión, desde la histórica joyería cordobesa hasta la tecnología sanitaria".

Para Fuentes, "la Formación Profesional tiene que tener un hueco estratégico en el modelo de desarrollo económico e industrial de la provincia de Córdoba, en el que esta FP y su conexión con el mundo empresarial es fundamental para el futuro y, en este caso, se está demostrando que se están haciendo cosas muy interesantes".

En esta línea, ha añadido que se hace necesario un impulso en "la conexión entre la formación y el mundo empresarial, que facilite un trasvase de conocimientos con el que se facilite el ensanche de la base industrial de la provincia y permita un salto de calidad, a través de actividades vinculadas a la actividad militar o las energías renovables, como el hidrógeno verde".

Las nuevas instalaciones son el espacio adecuado para ofrecer una formación profesional que, para Fuentes, "es una opción de primer nivel y de máximo prestigio", al tiempo que ha agradecido la importante labor de los docentes, que "trabajan en silencio para cambiar la realidad industrial de la provincia de Córdoba".

Por su parte, el alcalde de Dos Torres, Manuel Torres, ha expresado su agradecimiento, "tanto a la Diputación, como a la Junta, en la puesta en valor de este proyecto que hoy damos a conocer y que, sin duda, supondrá un revulsivo para toda nuestra comarca".