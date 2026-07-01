Más de 250 vecinos de Hinojosa del Duque (Córdoba) representarán 'La vaquera de la Finojosa'

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes (centro), en la foto de familia de la presentación de la novena edición de 'La vaquera de la Finojosa'. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Hinojosa del Duque (Córdoba) se prepara ya para la próxima puesta en escena de la novena edición de 'La vaquera de la Finojosa', representación teatral que realizan más de 250 vecinos de la localidad cada cuatro años y que tendrá lugar los días 30 y 31 de julio y 1 y 2 de agosto en un escenario único, delante de la fachada de la Catedral de la Sierra.

Durante la presentación, que ha tenido lugar en el Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba, el máximo representante de la institución, Salvador Fuentes, ha ensalzado la importancia de esta propuesta que "es un proyecto construido por todo un pueblo durante décadas".

En este sentido, ha añadido que el ejemplo están "en que los que en su día representaron la obra, en 1998 y en uno de los mejores escenarios de España, como puede ser la catedral de San Juan Bautista, la catedral de la Sierra, hoy están también participando en el teatro, pero con 40 años más".

"Esa es la cadena de la vida que demuestra y pone de manifiesto que es el teatro popular por esencia", ha dicho Fuentes, quien ha hablado "del esfuerzo y el proyecto de todo un pueblo que tiene el mérito de sacar adelante periódicamente una obra teatral que involucra a más de 250 vecinos, todo con la proyección, con la plasticidad y con la riqueza cultural que ello implica".

El presidente de la institución provincial ha explicado que el compromiso de la Diputación de Córdoba con esta cita se lleva a cabo a través del Área de Turismo porque se quiere "visibilizar y promocionar el turismo de patrimonio, en este caso de patrimonio cultural y monumental, porque el escenario es una fachada renacentista de primer orden".

Así las cosas, ha reafirmado su "compromiso para seguir impulsando estos proyectos que, junto a 'Fuenteovejuna', son muy emblemáticos en la zona norte", resaltando la necesidad de "seguir insistiendo en que el mes de agosto y el mes de julio son buenos meses para descubrir el interior de la provincia de Córdoba, descubrir sus monumentos, descubrir sus paisajes, descubrir también su gastronomía y descubrir a su gente porque tenemos un patrimonio humano muy grande".

Finalmente, Fuentes ha invitado a toda la provincia a acudir a disfrutar de "un trabajo que es de todo un pueblo, como pone de manifiesto la declaración de Interés Turístico de Andalucía en 2024, el reconocimiento a una labor teatral absolutamente brillante".

Por su parte, la responsable de Turismo en la institución, Narci Ruiz, ha recalcado, que se trata de "una de las mayores muestras de teatro popular y de participación ciudadana de España. Esta joya está catalogada como de gran interés cultural y turístico y no es de extrañar porque, entre otras cosas, destaca su patrimonio vivo. Actúan en ella alrededor de 250 vecinos que cantan, bailan y además lo hacen en un escenario monumental e histórico de gran valor".

El alcalde de Hinojosa, Matías González, ha agradecido a la Diputación de Córdoba y a las entidades privadas su colaboración económica para que la obra sea posible y ha recordado que desde su primera representación en 1998, coincidiendo con el 6º Centenario del nacimiento del marqués de Santillana, "más de 10.000 personas han acudido cada año a ver esta representación en la que se dan a conocer no solo las vivencias y la historia de Hinojosa del Duque, sino que se profundiza en esa creatividad a través de la escenografía, el vestuario, la música y el baile".

Por su parte, la directora de la obra, Mónica González, ha puesto en valor el escenario en el que tiene lugar la representación, la Catedral de la Sierra, y ha abundado en que 'La vaquera de la Finojosa' "es mucho más que una obra, es un espectáculo que deja huella y nos transporta a un universo donde la cultura, el folclore y las raíces se funden".

'LA VAQUERA DE LA FINOJOSA'

La representación está inspirada en la célebre serranilla que el Marqués de Santillana, Íñigo López de Mendoza, escribió en el siglo XV y que Hinojosa lleva representando desde 1998. Detrás de su adaptación está Francisco Benítez, uno de los dramaturgos cordobeses más completos de la segunda mitad del siglo XX. Lo especial de La vaquera de la Finojosa radica en que la hacen posible más de 200 personas entre actores y actrices, figurantes, músicos, técnicos, responsables de vestuario, maquillaje, escenografía o logística.

Esta edición asume la dirección Mónica González, actriz de amplia trayectoria profesional formada en las escuelas de arte dramático de Córdoba y Madrid y con una extensa carrera tanto sobre los escenarios como en el ámbito docente. Ella misma realizó el papel de la vaquera en las ediciones de 2002, 2006 y 2022. Junto a ella estará en la dirección musical Miguel Cerro, profesor y compositor.

'La vaquera de la Finojosa' forma parte de una programación de teatro popular que convierte cada verano la provincia de Córdoba en referente cultural. Así, junto a esta representación destacan las de otros municipios como Fuente Obejuna, Belalcázar, Pedroche, Benamejí y Santaella, entre otros. En todas ellas son los vecinos y vecinas los que de manera altruista ponen en escena espectáculos que son ejemplo de participación ciudadana.