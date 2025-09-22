El Pleno de la Diputación de Córdoba aprobará una declaración institucional de apoyo a la DOP Los Pedroches

CÓRDOBA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha dado a conocer este lunes la declaración institucional que será aprobada por el Pleno del presente septiembre y que muestra el apoyo de la institución provincial a las Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, "en defensa de la máxima calidad en la producción de porcino ibérico", especialmente las certificadas bajo las DOP Los Pedroches y Jabugo.

Fuentes ha trasladado que, "a través de esta declaración, instamos al Ministerio de Agricultura a dar marcha atrás en la modificación aprobada sobre el pliego de condiciones que atañe a la DOP Guijuelo, en detrimento a las denominaciones andaluzas".

Del mismo modo, ha continuado "solicitamos que garantice la igualdad de condiciones en la aplicación de la Norma de Calidad del Ibérico, sin discriminaciones en función del territorio, asegurando que la Denominación de Origen sea siempre sinónimo de excelencia y máxima calidad".

"Con este texto, la Diputación de Córdoba se une a la defensa de un sector estratégico para Andalucía, y para nuestra provincia, que no solo garantiza la máxima calidad en sus productos, sino que también protege el medio ambiente, la defensa y el futuro de nuestros pueblos", ha matizado Fuentes.

El presidente de la institución provincial ha insistido "en la necesidad de realizar esta acción como consecuencia de la modificación del pliego de condiciones de la DOP Guijuelo, que permite reducir la pureza racial al autorizar la entrada de la raza Duroc e intensificar la producción en la dehesa, elevando hasta 100 cerdos por hectárea, frente a los 12 que establece el modelo extensivo tradicional".

Para Fuentes, "es una responsabilidad posicionarnos al lado de la DOP Los Pedroches, esencial para el Norte de nuestra provincia, en unas reivindicaciones que buscan acabar con las desigualdades que los cambios normativos generan entre territorios".