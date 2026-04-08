Salvador Fuentes exalta la Romería de Santo Domingo, en Córdoba, como "memoria viva" en un emotivo pregón

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, en el pregón de la Romería de Santo Domingo. - DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha pronunciado este miércoles el pregón de la Romería de Santo Domingo, definiendo esta festividad como un gesto aprendido de la ciudad, "memoria viva que, cada primavera, busca en la sierra una versión de sí misma que aguarda sin prisas". Así lo ha apuntado Fuentes, quien ha centrado su pregón en reconocer a todos los protagonistas que hacen posible esta popular celebración, desde las peñas a los peregrinos.

Durante su intervención, Fuentes ha invitado a los cordobeses a subir a Scala Coeli, la "Escalera del Cielo, no solo con los pies, sino con el alma", y ha realizado un recorrido por la fe y la historia destacando la figura de San Álvaro de Córdoba, quien en 1423 fundó el santuario y estableció el primer Vía Crucis de Occidente, "que aún hoy marca la devoción de la humanidad". "San Álvaro enseñó que la santidad no se demuestra con grandes gestos, sino con constancia: caminar, escuchar, dar palabra y alimento, y volver al silencio para renovarse", ha dicho.

Fuentes ha querido homenajear a los protagonistas que hacen posible la romería de Santo Domingo, "quienes sostienen el alma de la fiesta". Así se ha referido a las peñas cordobesas, definidas como "médula de la tradición". Sin las peñas, ha añadido, "la romería perdería su alma", pues "ellas mantienen la tradición y llenan de sentido la sierra, mientras enseñan que la fe y la alegría pueden ir de la mano, que el esfuerzo colectivo se convierte en celebración, que cada primavera Córdoba vuelve a relucir con el trabajo, la plasticidad y el talento" de las peñas.

Además ha tenido palabras para las romeras, especialmente para Luna Fernández y Lola Ureña, como Romera Mayor e Infantil, cuya presencia "rejuvenece la tradición y dignifica la fiesta". "Romeras de Córdoba, que cada primavera, al mirar Sierra Morena, sigáis siendo faro y puente, que la ciudad os reconozca, que Córdoba os honre, y que cada subida al santuario sea también un homenaje a vuestra historia, vuestro coraje y vuestra fe", ha ensalzado en su pregón.

Fuentes ha tenido igualmente un reconocimiento especial para el padre Mariano del Prado, de quien ha destacado su "talla espiritual" y su servicio constante como faro sereno para la comunidad cordobesa. El Padre Mariano, ha dicho, "no sólo enseña, no sólo orienta: acompaña, fortalece y sostiene. Y en cada corazón que encuentra su labor, en cada espíritu despertado por su palabra y su ejemplo, en cada peregrino que siente la fuerza de la Romería de Santo Domingo, se reconoce la pasión de un fraile que ha hecho del servicio y de la fe su forma de vida".

El reconocimiento continúa con la hermandad del Santísimo Cristo y San Álvaro, "una hermandad que camina con paso firme y ejemplar, encabezada por Francisca Acero, hermana mayor, buscando siempre el equilibrio entre mantener la tradición y el desafío de adaptarse con criterio a los nuevo tiempos".

En el pregón, el presidente también ha subrayado la importancia de la presencia institucional, representada por el alcalde, José María Bellido, y la corporación municipal, como un acto de "responsabilidad y gobernanza" que humaniza la autoridad al caminar junto al pueblo y ha hecho extensible ese reconocimiento a toda la ciudad que, "de una manera u otra, es partícipe de esta romería. Bien como peregrino, como peñista, como caballista, en una carroza, como espectador o tan solo asomándose a un balcón a contemplar el cortejo romero".

Este reflexión ha servido al pregonero para concluir afirmando que "la romería es nuestra, es de todos". "Y así, primavera tras primavera, la sierra vuelve a llenarse de vida, de color, de alegría, recordándonos que la verdadera grandeza de la tradición reside en las personas que la viven, la sienten y la comparten. Aquellas que encuentran un refugio en la casa de un Dios cercano", ha destacado, para terminar invitando a visitar Scala Coeli, "la escalera del cielo, porque para encontrar la paz nunca es temprano".