Almócita (Almería) acoge este fin de semana el XI Ecoencuentro y la IV Feria de Asociaciones de La Alpujarra

Presentación de la IV Feria de Asociaciones de La Alpujarra y el XI Ecoencuentro en Almócita (Almería) - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 27 May. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Almócita (Almería) acogerá este fin de semana, los días 30 y 31 de mayo, la IV Feria de Asociaciones de La Alpujarra y el XI Ecoencuentro, dos citas de convivencia y participación que convertirán la localidad en "punto de encuentro" para colectivos, asociaciones, profesionales, vecinos y visitantes interesados en la participación ciudadana, la sostenibilidad y la vida rural.

La vicepresidenta y diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha destacado en una nota que el municipio "vuelve a demostrar que la cultura, la participación ciudadana y el compromiso con el territorio son herramientas fundamentales para mantener vivos nuestros pueblos".

"La Feria de Asociaciones de La Alpujarra y el Ecoencuentro representan muy bien esa forma de entender la vida rural desde la colaboración, la convivencia y el trabajo colectivo", ha asegurado.

La diputada ha destacado que, desde la Diputación de Almería, acompañan este tipo de iniciativas "porque refuerzan la identidad de la provincia, dinamizan nuestros municipios y dan visibilidad al enorme trabajo que realizan las asociaciones y colectivos durante todo el año".

Por su parte, el alcalde de Almócita, Francisco García, ha agradecido la implicación de la Diputación Provincial y de las entidades organizadoras en un fin de semana "de mucha intensidad, con muchas actividades y propuestas para todos los públicos".

En este sentido, ha reconocido el trabajo de la Asociación Trotamundos Animado y de Paco García en la consolidación del Ecoencuentro, "una cita muy arraigada en el territorio, en las tradiciones, en la innovación y en la sostenibilidad", así como la iniciativa impulsada por José Luis Campos para crear una Feria de Asociaciones "que va siendo itinerante por los pueblos de La Alpujarra y que este año se celebra en Almócita".

García ha subrayado que ambas actividades "crean territorio, crean unión y crean comunidad", al tiempo que ha señalado que citas como la Feria de Asociaciones y el Ecoencuentro "sirven como lazo de unión y de encuentro para reivindicar el mundo rural, su capacidad de organización, su tejido asociativo y la importancia de seguir generando espacios de convivencia en nuestros pueblos".

FERIA DE ASOCIACIONES

La Feria de Asociaciones de La Alpujarra se celebrará este domingo como espacio de encuentro para el tejido asociativo de La Alpujarra, con el objetivo de "fomentar la colaboración entre colectivos, el intercambio de iniciativas y la creación de nuevas sinergias entre asociaciones culturales, sociales, ambientales, deportivas y vecinales".

Durante toda la jornada, la Plaza de la Libertad de Almócita acogerá estands informativos, talleres, exposiciones, presentaciones, actividades infantiles, actuaciones musicales y espacios de convivencia abiertos a toda la ciudadanía.

Cerca de una treintena de asociaciones participarán este año en una programación diversa y participativa, con propuestas relacionadas con el patrimonio cultural, la biodiversidad, el turismo humano, la literatura, la integración social, la igualdad y la educación ambiental, entre otras iniciativas.

La programación arrancará a las 10,00 horas con la inauguración oficial y se desarrollará durante todo el día en distintos espacios del municipio, con servicio de comida y zonas habilitadas para el encuentro y la convivencia entre participantes y visitantes.

El presidente de la Feria de Asociaciones ha recordado que esta cita "alcanza ya su cuarta edición tras celebrarse anteriormente en Instinción, Alboloduy y Yegen", y ha señalado que el proyecto ha logrado "alternar su presencia entre la Alpujarra almeriense y la Alpujarra granadina".

Campos también ha destacado la colaboración de las instituciones, como las diputaciones de ambas provincias, y "el gran esfuerzo que realizan los ayuntamientos para que esta feria siga creciendo y recorriendo el territorio".

ECOENCUENTRO

El XI Ecoencuentro se celebrará durante el fin de semana bajo el lema 'EcoTransiciones Rurales. Experiencias de Sostenibilidad y Resiliencia'.

La cita está organizada por la Asociación Trotamundos Animado y reunirá durante dos jornadas a vecinas, vecinos, colectivos, profesionales y personas llegadas desde distintos puntos del territorio para compartir experiencias relacionadas con la resiliencia rural, la soberanía alimentaria, la recuperación de saberes tradicionales, la bioeconomía, la cultura comunitaria y las nuevas formas de habitar y cuidar los pueblos.

La programación contará con mesas de diálogo, charlas, talleres, mercado agroecológico, conciertos, presentaciones de proyectos y espacios de convivencia abiertos al público.

Entre las actividades previstas figuran encuentros sobre despoblación y transición rural, regeneración de suelos, agricultura emocional, construcciones naturales y saludables, proyectos de relevo generacional, turismo humano, territorialización de la alimentación y dinamización comunitaria.

El Ecoencuentro volverá además a apostar por la cultura y la convivencia con conciertos, micro abierto, gastronomía agroecológica de kilómetro cero y un mercado de talleres y artesanía vinculados a los oficios y "prácticas sostenibles".

El presidente de la Asociación Trotamundos Animado ha destacado que el Ecoencuentro "supera ya la década de trayectoria" y alcanza su undécima edición con el lema 'EcoTransiciones Rurales', una denominación que responde a "la necesidad de abordar distintas formas de transición en el medio rural".

En este sentido, ha explicado que el encuentro plantea una reflexión sobre los cambios necesarios en ámbitos como la alimentación, la energía, los cuidados, la atención comunitaria, las coberturas sociales y la cultura.