El automovilismo vuelve a Albox (Almería) del 26 al 28 de junio con 60 inscritos en la II Subida al Santuario

Presentación de la II Subida al Santuario de la Virgen del Saliente de Albox (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La II Subida al Santuario de la Virgen del Saliente de Albox (Almería) se celebrará del 26 al 28 de junio con 60 participantes inscritos, frente a los 39 de su primera edición, en una cita que refuerza su crecimiento dentro del calendario de montaña.

La prueba, organizada por el Motor Club Balcón del Almanzora, con la colaboración del Ayuntamiento de Albox, la Diputación Provincial, la Federación Andaluza de Automovilismo, la Junta de Andalucía y el Santuario de la Virgen del Saliente, será puntuable para el Campeonato de Andalucía de Montaña, el Campeonato Murciano de Montaña, la Copa Diputación de Almería y la Copa Car Cross.

Uno de los nombres propios de la cita será José Antonio Aznar, vencedor de la edición de 2025 y uno de los favoritos para esta segunda subida. El piloto competirá con un Porsche 992 GT, procedente del mundial de circuitos y adaptado para montaña, junto a otros participantes habituales de los campeonatos andaluz y murciano de la especialidad, según ha trasladado la institución provincial en una nota.

Durante la presentación, la diputada provincial de Deportes, Vida Saludable y Juventud, María Luisa Cruz, ha destacado que "esta segunda subida demuestra que aquella prueba que llegó el año pasado lo hizo para quedarse".

En este sentido, ha felicitado al Ayuntamiento de Albox "por su apuesta decidida por el deporte y, en este caso, por el automovilismo", así como a la Federación Andaluza de Automovilismo y al Motor Club Balcón del Almanzora "por seguir trabajando para que Almería cuente con pruebas de nivel dentro del calendario andaluz, murciano y provincial".

La diputada ha invitado "a todos los aficionados al motor a acercarse al municipio, disfrutar de la competición y descubrir también el patrimonio, las tradiciones y la belleza de este entorno único".

Por su parte, la alcaldesa de Albox, María del Mar Alfonso, ha subrayado que esta prueba representa "una apuesta del Ayuntamiento por el deporte, pero también por nuestros santuarios, nuestras tradiciones y todo aquello que identifica a nuestro municipio".

Además, Alfonso ha agradecido el "trabajo conjunto" con la Diputación Provincial, la Federación, la Junta de Andalucía, el Motor Club Balcón del Almanzora y el propio Santuario, y ha remarcado que "cuando las administraciones y las entidades colaboran, el deporte sigue creciendo en los municipios".

MÁS RECONOCIMIENTO

Desde la Federación Andaluza de Automovilismo han puesto en valor la evolución de la prueba en apenas un año. Su presidente ha explicado que "el buen trabajo realizado en la primera edición por el Motor Club Balcón del Almanzora y el Ayuntamiento de Albox ha permitido que este año aumente considerablemente el número de inscritos".

Asimismo, ha recordado que esta subida forma parte del Campeonato de Andalucía de Montaña, "uno de los campeonatos más importantes del automovilismo andaluz", y ha agradecido "el apoyo incondicional de la Diputación Provincial, por su respaldo a este tipo de pruebas".

El organizador de la prueba, Salvador Segura, ha confirmado que esta segunda edición contará con una lista de inscritos de 60 participantes, frente a los 39 de la primera edición, "lo que demuestra que el trabajo que se está haciendo gusta a los pilotos y que la prueba cada vez tiene más reconocimiento".

Segura también ha agradecido el "respaldo" de las instituciones, así como "la disposición del Santuario de la Virgen del Saliente, que vuelve a abrir sus puertas para hacer posible un espectáculo deportivo en un enclave incomparable".

El clavario del Santuario, Pedro Manuel López, ha recordado que el Santuario del Saliente es "uno de los bellos rincones de esta Almería nuestra y la casa de la Virgen del Saliente, La Pequeñica".

Asimismo, ha destacado que durante todo el año recibe numerosos visitantes por motivos religiosos, culturales y también deportivos, y ha animado a vecinos y visitantes a disfrutar de la carrera desde un enclave que "permite divisar gran parte del recorrido y vivir un fin de semana especial".