El barrio Piqueras de Níjar (Almería) efectuará obras de renovación en ocho calles por 733.000 euros

El diputado provincial de Fomento, Antonio Jesús Rodríguez, y el alcalde de Níjar, José Francisco Garrido, visitan el barrio Piqueras de Níjar (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

NÍJAR (ALMERÍA), 28 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Níjar van a afrontar la transformación integral del barrio Piqueras de Campohermoso en Níjar donde se van a invertir 733.500 euros para la renovación integral de ocho de sus calles durante los próximos 12 meses.

El diputado provincial de Fomento, Antonio Jesús Rodríguez, y el alcalde de Níjar, José Francisco Garrido, han visitado la zona donde se van a ejecutar las obras que tienen por objeto la renovación completa de las redes de servicios y la mejora del pavimento en esta zona de viviendas unifamiliares.

La intervención, a través de los Planes Provinciales de Inversión Municipal que cofinancian ambas instituciones, afectará a las calles Capitán, Guadalajara, Zamora, Zaragoza, Huesca, Teruel, Perdiz y el Camino El Salar, según ha explicado la Diputación en una nota.

En ellas se incluye la sustitución de redes de abastecimiento y sanenamiento con nuevas conducciones de PVC para eliminar fugas y la eliminación los tendidos aéreos actuales de alumbrado público y telecomunicaciones, que darán paso a nuevas canalizaciones subterráneas para mejorar la estética y seguridad del barrio.

Debido a la estrechez de las calles existentes, se ha optado por una configuración de plataforma a distinto nivel para segregar el tráfico de vehículos y peatones.

Rodríguez ha destacado la importancia de una actuación con la que la Diputación de Almería y el Ayuntamiento de Níjar afrontan la mejora y modernización de un sector clave de Campohermoso, garantizando servicios de calidad y un entorno urbano más accesible y eficiente para todos sus residentes.

"Los Planes Provinciales son una de las principales herramientas con las que cuenta la Diputación para impulsar la cooperación local. Además de ser una muestra de la colaboración institucional, es una muestra de los grandes proyectos que se pueden ejecutar cuando dos administraciones trabajan de forma coordinada", ha explicado.

Por su parte, el alcalde de Níjar ha agradecido el compromiso y la colaboración de la Diputación Provincial de Almería para hacer realidad una actuación "muy necesaria y demandada" por los vecinos de Campohermoso.

"Esta obra supone una transformación integral del Barrio Piqueras, mejorando infraestructuras básicas que eran prioritarias y renovando completamente la imagen urbana de esta zona. Gracias al trabajo conjunto entre administraciones seguimos avanzando para dotar a nuestros vecinos de mejores servicios, calles más accesibles y un entorno más moderno, seguro y preparado para el futuro", ha señalado el primer edil.