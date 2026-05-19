El campus de fútbol la Fundación Real Madrid prevé reunir a cien niños en Macael (Almería) del 22 al 26 de junio

Presentación de la segunda edición del campus de fútbol de la Fundación Real Madrid en Macael (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Real Madrid ha presentado la segunda edición del campus de fútbol que se celebrará en Macael (Almería) del 22 al 26 de junio, con la previsión de reunir a cien niños y niñas del municipio y de localidades cercanas en la Ciudad Deportiva Pedro Pastor.

La iniciativa, impulsada junto al Ayuntamiento de Macael y la Diputación, se ha presentado en la Ciudad Real Madrid, en un acto en el que el presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha destacado que este campus "sitúa a la provincia de Almería a la vanguardia de la formación deportiva".

El campus se celebrará tras el "éxito" de su primera edición y permitirá a los participantes acceder a una experiencia deportiva y educativa basada en la metodología de la Fundación Real Madrid, con un programa que combina el aprendizaje técnico con el desarrollo personal, según ha informado la institución provincial en una nota.

Durante la presentación, los representantes institucionales han destacado el valor del campus como una oportunidad para acercar el deporte en valores a todos los territorios.

"Para nuestros niños y niñas participar en el campus supondrá una experiencia inolvidable, al mismo tiempo que les servirá para mejorar en sus aptitudes deportivas y de formación en valores", ha subrayado García Alcaina.

Asimismo, ha señalado que desde la Diputación trabajan "de forma conjunta con el Ayuntamiento y la Fundación en acercar este tipo de proyectos a nuestros municipios para que los escolares de Macael y la comarca del Almanzora tengan las mismas oportunidades que los de una gran ciudad".

Por su parte, el alcalde de Macael, Raúl Martínez, ha señalado que para el municipio supone "un honor" acoger este campus por segundo año consecutivo, una iniciativa que ha definido como "una magnífica oportunidad" que sitúa al municipio "en la excelencia de la formación deportiva y en valores".

Martínez ha incidido además en que la educación y todo lo que enseña el deporte en cuanto a "superación, esfuerzo, trabajo en equipo o compañerismo" son "una parte indispensable de la formación" de los niños y niñas.

FORMACIÓN EN VALORES

Desde la Fundación Real Madrid, el embajador Ricardo Gallego ha resaltado el sentido educativo del programa. "Nuestro objetivo es que los niños disfruten jugando al fútbol, pero, sobre todo, que aprendan valores que les acompañen toda la vida. Este campus nos permite acercar nuestra filosofía a más lugares y seguir formando personas", ha expresado.

El campus de Macael forma parte del programa de campamentos de verano de la Fundación Real Madrid, que utiliza el deporte como herramienta educativa.

A través de entrenamientos adaptados a la edad de los participantes, se trabajan aspectos técnicos y tácticos del fútbol y se fomentan valores como el respeto, el trabajo en equipo, la igualdad, la autonomía o la motivación por el esfuerzo.