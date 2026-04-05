El Centro Asociado de la UNED en Almería acogerá unas Jornadas de Actualización en Neumología

Imagen de Juan José Cruz Rueda, María del Carmen Pérez Fuentes y Belén María Navas Bueno. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro Asociado de la UNED en Almería será la sede de las Jornadas de Actualización en Neumología, que se celebrarán los próximos 10 y 11 de abril de 2026, siguiendo el objetivo de consolidarse como un "espacio clave para la formación y el intercambio de conocimiento en el ámbito sanitario".

Según ha informado la Diputación de Almería en una nota emitida a los medios, estas jornadas, organizadas por el Servicio de Neumología del Hospital Universitario Torrecárdenas, reunirán en la UNED a especialistas de "reconocido prestigio" para analizar los últimos avances en enfermedades respiratorias.

Por su parte, la directora del centro asociado, María del Carmen Pérez Fuentes ha señalado que "es un placer acoger este encuentro científico, que refuerza el compromiso de nuestro centro con la divulgación del conocimiento, la formación continua y la conexión entre el ámbito académico y la sociedad almeriense".

En contexto, el encuentro contará con la participación del presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ), el Dr. David de la Rosa Carrillo; el coordinador de las Jornadas, Dr. Juan José Cruz Rueda; la directora del Centro Asociado de la UNED en Almería, Dra. María del Carmen Pérez Fuentes; y la coordinadora de las Jornadas y Jefa del Servicio de Neumología del Hospital Universitario Torrecárdenas, Dra. Belén María Navas Bueno.

La Diputación ha señalado que el programa científico, coordinado por la Dra. Belén María Navas Bueno y el Dr. Juan José Cruz Rueda, destaca por un "completo ciclo de conferencias y mesas temáticas centradas en los principales retos actuales de la neumología". Asimismo, abordarán temas como la hipertensión pulmonar, con revisión de nuevas guías y terapias emergentes; EPOC, incluyendo el papel de la vacunación y los tratamientos biológicos.

Además, se hablará sobre el cáncer de pulmón, exponiéndose novedades en cribado y diagnóstico endoscópico; trastornos del sueño y ventilación no invasiva, con nuevas estrategias terapéuticas; enfermedades intersticiales difusas, con enfoques innovadores en tratamiento; asma grave, con resultados reales de terapias biológicas y nuevas herramientas diagnósticas y patología infecciosa respiratoria, con especial atención a la tuberculosis multirresistente y las microbacterias no tuberculosas.