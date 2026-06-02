Una decena de personas con discapacidad muestra en Almería el poder inclusivo de la danza

Participantes de la Escuela de Baile Inclusivo Aspaym-Luxeapers durante la exhibición celebrada en la Escuela Municipal de Música y Danza de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Baile Inclusivo Aspaym-Luxeapers ha celebrado este martes una exhibición en la Escuela Municipal de Música y Danza de Almería (EMMA) para mostrar el trabajo que desarrolla con diez personas con movilidad reducida o discapacidad intelectual.

La iniciativa tiene beneficios emocionales, físicos y psicológicos para las personas participantes y sus familias, al favorecer la autoestima, la autonomía personal y la visibilización positiva de la discapacidad, según ha señalado la Diputación en una nota. Además, plantea coreografías adaptadas a las capacidades de movimiento del alumnado y se ha convertido en un espacio de inclusión a través de la cultura y el arte.

La Escuela de Baile Inclusivo Aspaym-Luxeapers Danza comenzó oficialmente en octubre de 2025, aunque el germen del proyecto surgió meses antes a raíz de la gala solidaria organizada por la Escuela de Danza Alejandra Foruria.

A partir de esa colaboración inicial nació la propuesta de incorporar a personas con lesión medular y movilidad reducida a las propias coreografías y actuaciones, "lo que dio lugar a una experiencia inclusiva que ha seguido creciendo".

Actualmente, la escuela se ha consolidado como un espacio de participación, crecimiento personal e inclusión real a través de la cultura y el arte, donde conviven alumnos con y sin discapacidad en un entorno de aprendizaje compartido. Las clases son totalmente gratuitas y se desarrollan en la EMMA.

La concejala de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería, Paola Laynez, ha manifestado que "la discapacidad no tiene barreras y esta escuela de danza inclusiva es un ejemplo".

"Las personas con discapacidad pueden hacerlo todo, solo tenemos que adaptarlo a sus propias necesidades, y es muy satisfactorio verlas bailar", ha señalado, antes de remarcar que desde las administraciones quieren "poner los medios para la inclusión de las personas en todos los aspectos de la vida", en este caso junto a "una empresa socialmente responsable como es Luxeapers".

Por su parte, el vicepresidente de la Diputación de Almería y diputado de Bienestar Social, Ángel Escobar, ha destacado que para la institución provincial "es una satisfacción contar con Aspaym en el Consejo Provincial de la Familia, una entidad que ha llegado con fuerza, ilusión y una enorme capacidad para visibilizar la realidad de las personas con daño medular".

Escobar ha subrayado que "donde muchas veces se ven obstáculos y barreras, ellos nos enseñan a mirar con horizonte, con posibilidades y con esperanza". Asimismo, ha puesto en valor la importancia de iniciativas inclusivas como esta, especialmente cuando cuentan con profesionales como Alejandra Foruria, de quien ha destacado que lleva años trabajando desde la inclusión y demostrando que "no existen barreras para bailar" cuando se habla "desde el corazón" y "desde el alma".

"LA INCLUSIÓN TAMBIÉN SE BAILA"

La presidenta de Aspaym Almería, Laura Márquez, ha señalado que "la inclusión también se baila" y ha subrayado que la danza se ha convertido en "una herramienta para demostrar que sí es posible una nueva vida tras una lesión medular o una discapacidad física sobrevenida".

Además del trabajo artístico y escénico, la escuela desarrolla una labor de sensibilización social, especialmente entre jóvenes y menores que participan en las coreografías junto a personas con discapacidad.

La profesora del proyecto, Alejandra Foruria, ha destacado que lo más gratificante es comprobar la "capacidad de superación" del alumnado, y ha explicado que desde la escuela se adaptan a las necesidades de cada persona para desarrollar una propuesta inclusiva junto a los alumnos de su centro, con "nuevos movimientos" que enriquecen a personas con y sin discapacidad.

Por su parte, el CEO de Luxeapers, Sergio Viñolo, ha explicado que el proyecto les pareció "muy interesante" desde que se lo presentaron, y ha remarcado que, aunque sus clientes son internacionales, la empresa quiere colaborar con su "entorno social" en iniciativas como esta, que "une sociedad y cultura".

Aspaym Almería es una asociación sin ánimo de lucro creada en 2021 con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas con lesión medular y grandes discapacidades físicas y sus familias en toda la provincia de Almería.