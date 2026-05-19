La Diputación de Almería acoge hasta el 22 de mayo una exposición sobre Álvaro de Bazán y su legado en la Armada

Representantes institucionales y militares visitan la exposición sobre Álvaro de Bazán en el Patio de Luces de la Diputación de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Armada, la Asociación 500 Aniversario Álvaro de Bazán y la Diputación de Almería han inaugurado este martes en el Palacio Provincial la exposición itinerante 'Álvaro de Bazán, el mejor de los nuestros', una muestra compuesta por 32 paneles y dedicada al almirante "más insigne" de la historia naval española, que permanecerá abierta hasta el 22 de mayo en horario de mañana y tarde.

La exposición, que ha quedado instalada en el Patio de Luces, combina infografías, recreaciones digitales y reproducciones tridimensionales, y cuenta con la colaboración del Centro Virgitano de Estudios Históricos y la Asociación Berja 1564, según ha informado la institución provincial en una nota.

El vicepresidente de la Diputación de Almería Ángel Escobar ha destacado el "honor" que supone para la institución albergar esta exposición, ya que se trata de "una muestra que no solo rescata el pasado, sino que conecta la provincia directamente con las raíces de su identidad marítima".

"Almería, con sus más de 200 kilómetros de litoral, mira al mar por necesidad, por historia y por vocación; de hecho, nuestras costas fueron en el siglo XVI un escenario estratégico de vital importancia donde personajes de la talla del Marqués de Santa Cruz, el almirante más insigne de la historia naval española que jamás conoció la derrota, surcaron y protegieron estas aguas", ha expuesto Escobar.

El vicepresidente provincial ha añadido que traer su figura a Almería es "hacer justicia histórica" y recordar que "el destino de nuestra provincia siempre ha estado ligado al vaivén de sus olas".

Asimismo, ha detallado que la muestra itinerante ha "cosechado grandes frutos" en municipios como Adra, Motril o Guadix, y ha agradecido la implicación de la Comandancia Naval de Almería y Granada, así como la labor de la Asociación 500 Aniversario de Álvaro de Bazán para divulgar esta efeméride.

REFERENTE DE LA ARMADA

Por su parte, el comandante naval Ángel Gamboa ha puesto en valor la figura del almirante granadino y ha señalado que, "si para Cervantes, Lope de Vega o su nieta Bazán fue una figura sublime", para quienes pertenecen a la Armada es su "mayor referente".

"En Álvaro de Bazán se reunieron las virtudes que hicieron destacar a todos los demás: virtudes humanas, militares, marineras, intelectuales, empresariales y hasta artísticas", ha trasladado Gamboa, quien ha confiado en que esta exposición y las actividades organizadas este año para rendir homenaje al granadino sirvan para "quitarnos el complejo español, el de la desconexión histórica".

El presidente de la Asociación 500 Aniversario de Álvaro de Bazán, Trinitario Betoret, ha explicado que los jóvenes "necesitan estos ejemplos" y ha lamentado que, "hoy en día", los referentes que ven "en las televisiones, en las películas y en la propia vida" son, en ocasiones, "de muy bajo nivel moral".

"Posiblemente no seamos héroes en batallas, pero debemos serlo en nuestra propia vida, defendiendo con dignidad y altivez nuestro desarrollo español y sabiendo que España, aunque a veces se olvide, imperaba en los mares con toda su gran flota", ha señalado.

SOBRE LA EXPOSICIÓN

La exposición está compuesta por 32 paneles con una estética inspirada en el mar y los antiguos mapas náuticos, junto con infografías y recreaciones digitales de gran formato creadas para la ocasión. A través de estos recursos, se recrean episodios poco conocidos y no representados visualmente hasta ahora de las hazañas del almirante, como la batalla de Muros o el auxilio a Orán y Mazalquivir.

Cada panel narra un momento clave de la vida de Álvaro de Bazán e incorpora códigos QR que enlazan con una videoguía en 'YouTube', con el objetivo de ofrecer una "experiencia didáctica y accesible". La muestra ha sido producida por la firma Exposiciones Históricas.

Como complemento, la empresa Colecciona Historia ha recreado mediante impresión 3D varias piezas de valor histórico, entre ellas un busto a escala 1:1 de Álvaro de Bazán, de unos 60 centímetros de altura, y una réplica de 'La Loba', la escultura que coronaba el espolón de proa de su galera capitana.

El valor documental de la exposición se refuerza con facsímiles como el plano original de la batalla de Lepanto y una carta autógrafa con la que Bazán comunicó a Felipe II la victoria.

El conjunto se completa con grabados cedidos por la Archicofradía del Rosario y reproducciones de trajes de época procedentes de la Fundación Museo Histórico Militar de Granada, con una ambientación que traslada al visitante al siglo XVI.

La exposición ha recorrido previamente distintos municipios como Granada, Motril y Guadix, y se ha consolidado como una iniciativa de divulgación cultural y patrimonial que acerca al gran público la trascendencia histórica del Marqués de Santa Cruz, cuya figura "sigue siendo referente de los valores y tradiciones de la Armada española".