La Diputación de Almería aprueba más de 17 millones en obras, inversiones y ayudas para municipios de todas las comarcas

Pleno ordinario de la Diputación Provincial de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Almería ha aprobado este martes más de 17 millones de euros en obras, inversiones y ayudas para municipios y colectivos de todas las comarcas de la provincia.

Los acuerdos afectan a planes provinciales, caminos municipales, carreteras, instalaciones deportivas, cementerios y ayudas específicas para ayuntamientos de menor población, según ha detallado la institución provincial en una nota.

La sesión también ha dado 'luz verde' a la incorporación de remanentes de crédito para financiar 40 proyectos de ayuntamientos y entidades, así como al primer plan de la Estrategia Almería 103.

En concreto, el Pleno ha aprobado la incorporación de casi 6,2 millones de euros para ejecutar obras en 27 municipios de la provincia, colaborar con otros cuatro ayuntamientos en la financiación de gastos corrientes e incrementar partidas destinadas a subvenciones y convenios.

Entre las actuaciones incluidas figuran la primera fase de ampliación del Complejo Miramar de Adra, el cambio y soterramiento del cableado de alumbrado público en Darrícal, la renovación de redes de abastecimiento en varias calles de Alhabia, la iluminación de caminos rurales en La Cañada de San Urbano y la demolición, soterramiento de redes y proyecto del nuevo Ayuntamiento de Armuña de Almanzora.

También se contemplan la construcción de baños en un local municipal de Beires, el derribo de cocheras y arreglo de terrenos en Benahadux, el equipamiento de mobiliario para el bar tienda de Benitagla, mobiliario y climatización en Benizalón, vallado y baranda en casas rurales de Canjáyar, la ampliación de cementerios en Carboneras y una ruta patrimonial en Castro de Filabres.

A ello se suman un nuevo complejo deportivo en Almerimar, el arreglo de juntas de adoquines en Enix, la mejora de la instalación eléctrica del campo de tiro de Gádor, obras en la Plaza Parque del barrio Visiedo de Huércal de Almería, la reforma de un parque infantil en Íllar, la adquisición de un dumper recargable en Las Tres Villas y la compra de terreno para jardín y espacio verde en Laujar de Andarax.

Asimismo, se incluyen la renovación de infraestructuras y pavimentación en Macael, la creación de un espacio educativo y cultural en Mojácar, la remodelación del parque periurbano del Parque de las Familias en Pulpí, el arreglo de muros dañados por las lluvias en Terque, mejoras en Úrracal, un parque infantil y pista de pádel en Vélez Blanco y la sustitución de pavimentación en calles del casco antiguo de Vélez-Rubio.

AYUDAS E INVERSIONES PARA MUNICIPIOS

El Pleno también ha aprobado las bases y la convocatoria del Plan de Asistencia Económica de Seguridad Vial Urbana, el primero de los planes de la Estrategia Almería 103, dotado con 4.250.000 euros para municipios de hasta 20.000 habitantes.

El programa establece tres bloques: 30.000 euros para municipios de hasta 1.000 habitantes, 50.000 euros para los de entre 1.001 y 5.000 y 60.000 euros para los de entre 5.001 y 20.000.

Este plan contempla, además de la ayuda económica, la redacción de proyectos, la dirección de obra y una bonificación para los ayuntamientos que tengan delegada la recaudación en la institución provincial.

Junto a ello, la corporación ha aprobado el Plan Especial de Asistencia Económica para inversiones y servicios municipales dirigido a entidades locales de menos de 1.000 habitantes.

En esta primera fase se han aprobado 880.000 euros de un plan dotado con 1.080.000 euros, con el objetivo de cubrir las necesidades de 53 municipios y de la entidad local de Fuente Victoria, todos ellos con una población inferior a ese umbral.

Además, el Pleno ha dado 'luz verde' a tres millones de euros en nuevas inversiones para la mejora de infraestructuras y servicios municipales a través de los Planes Provinciales y del Plan de Caminos Municipales 2024-2027.

De esa cantidad, 1,8 millones de euros corresponden a los Planes Provinciales de Obras y Servicios y llegarán a municipios como Tabernas, Olula de Castro, Lúcar, Las Tres Villas, Suflí y Taberno.

Las actuaciones incluyen obras de urbanización, abastecimiento, saneamiento y pavimentación, así como la finalización del consultorio en Ocaña y la construcción de un edificio municipal junto a la reforma del centro de día de Taberno.

A ello se suman más de 1,2 millones de euros del Plan de Caminos, con solicitudes admitidas de Felix, Ohanes, Olula del Río y Senés, además de actuaciones en Cuevas del Almanzora, Alcolea, Antas, Benahadux, María, Oria, Padules, Sorbas y Suflí.

La Diputación recuerda que el Plan de Caminos 2023-2027 cuenta con 13 millones de euros y también contempla actuaciones en caminos singulares que conectan municipios.

CARRETERAS, DEPORTE Y CEMENTERIOS

En materia de red viaria, la Diputación ha incorporado nuevas actuaciones al Plan de la Red Viaria Provincial 2025-26 por un importe total de 2.060.872 euros.

Entre las actuaciones incluidas figuran la rehabilitación del firme en la AL-5405, entre Abla y el límite de provincia con Granada, con 300.000 euros, así como la remodelación de una intersección en la AL-7100, en la travesía del Llano de los Olleres, en el término municipal de Albox, con 280.000 euros.

También se recogen la rehabilitación y mejora del firme en la AL-6107, desde la A-1100 en Albanchez hasta la A-1101 en Rambla Aljibe de Lubrín por Los Molinas, con 260.000 euros; dos actuaciones en la AL-3106 por importes de 475.472,19 y 445.400 euros, respectivamente; y la remodelación de una intersección en la AL-7107, en el término municipal de Cuevas del Almanzora, con 300.000 euros.

La sesión plenaria ha incluido igualmente la concesión de 14 asistencias económicas por valor de 450.000 euros dentro del Plan de Inversiones en Instalaciones Deportivas 2025.

Las ayudas, de entre 20.000 y 48.000 euros, llegarán a Mojácar, Abla, Santa Fe de Mondújar, Pulpí, Alhama de Almería, Paterna del Río, Bacares, Bayarque, Fuente Victoria, Lúcar, Castro de Filabres, Carboneras, Santa Cruz de Marchena y Turre para actuaciones que abarcan desde obras de reparación hasta sistemas de iluminación o la creación de zonas de 'pump track' y calistenia.

Por último, el Pleno ha aprobado la incorporación de Enix al Plan de Cementerios con una actuación de 143.984 euros para la mejora y ampliación del camposanto del municipio.

La intervención estará cofinanciada en un 85 por ciento por la Diputación y en un 15 por ciento por el Ayuntamiento, que además realizará una aportación extra.