La Diputación de Almería aprueba el proyecto que dotará de una Piscina Municipal a Bayárcal

Imagen del diputado de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua, Antonio J. Rodríguez; la diputada provincial de Medio Ambiente y Sostenibilidad, María Luisa Cruz y el alcalde de Bayárcal (Granada) Germán Moreno. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Almería ha dado luz verde al proyecto de construcción de la futura piscina municipal en el municipio de Bayárcal. Esta infraestructura social y deportiva cuenta con un presupuesto base de licitación de 225.000 euros y se va a financiar a través de los Planes Provinciales de Obras y Servicios 2024-27.

Según ha informado la Diputación en una nota, la intervención se llevará a cabo en el Área Recreativa Talama, situada en la ladera sur de Sierra Nevada. La obra se asentará sobre una parcela rústica de aproximadamente 33.422 m2 y se materializará tras la adjudicación y la firma del acta de replanteo.

El emplazamiento elegido destaca por ser una superficie prácticamente llana y sin desniveles significativos, lo que va a garantizar la "accesibilidad total" para todos los ciudadanos. Además, esta zona ya cuenta con servicios complementarios como bar-restaurante, aula-taller, zonas de juegos infantiles y gerontológicos, y aparcamientos que darán soporte a la nueva infraestructura.

De este modo, el proyecto técnico define la creación de un nuevo complejo de ocio y deportivo acuático que incluye una piscina de 216,13 m2 de superficie y profundidad variable, desde un mínimo de 0,95 metros hasta un máximo de 1,50 metros en su punto más profundo. Las instalaciones están dimensionadas para albergar a un máximo de 109 personas simultáneamente.

El complejo dispondrá de un sistema de circulación mediante 'skimmers', una caseta de depuración enterrada equipada con bombas autoaspirantes de 5,50 cv y un filtro de arena de alto rendimiento y se aprovecharán los vestuarios y aseos adaptados ya existentes en el área recreativa, certificando así el cumplimiento de la normativa técnico-sanitaria de piscinas de Andalucía.

La obra civil empleará la técnica de hormigón proyectado 'gunita', lo que asegura una "total estanqueidad y resistencia estructural" del vaso al ejecutarse sin juntas de construcción. Los acabados perimetrales se realizarán con piedra artificial y revestimiento cerámico, incluyendo superficies antideslizantes en escaleras y rampas de acceso para garantizar la seguridad de los usuarios. Una vez adjudicadas, las obras tendrán un plazo de ejecución estimado de ocho meses (240 días naturales).