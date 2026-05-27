La Diputación de Almería arranca el II ciclo 'Mujeres y Salud' con una charla sobre bienestar sexual tras la menopausia

La diputada de Igualdad y Familia de Almería, Lorena Nieto, ante el cartel del II Ciclo 'Mujeres y Salud'. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería, a través del Área de Igualdad y Familia, inicia este jueves, 28 de mayo, la segunda edición del ciclo 'Mujeres y Salud', una iniciativa promovida por el Consejo Provincial de Mujeres bajo el lema 'Sororidad Saludable' que arranca con una conferencia sobre bienestar sexual tras la menopausia y contempla otras dos sesiones sobre mujeres cuidadoras y alimentación.

La iniciativa se desarrollará en la sala Espacio de Mujeres de la Diputación de Almería y tiene como objetivo abrir espacios de reflexión, formación y encuentro en torno a cuestiones de actualidad relacionadas con la salud, el bienestar y la calidad de vida de las mujeres, según ha informado la institución provincial en una nota.

La primera conferencia se centra en el bienestar sexual tras la menopausia y cuenta con la participación de Gabriel Fiol Ruiz, especialista en Ginecología y Obstetricia vinculado a líneas actuales de investigación en cáncer ginecológico y cáncer de mama.

El programa continuará el miércoles 3 de junio con la conferencia 'Mujeres cuidadoras: riesgos y medidas para su autocuidado. El malestar de las mujeres', a cargo de Sara Isabel Magaña Pajuelo, enfermera especialista en geriatría del Departamento de Salud Laboral y Vigilancia de la Salud de Atende.

La última sesión tendrá lugar el miércoles 10 de junio bajo el título 'Lo que comes determina cómo vives y cómo envejeces ¿sabes elegir lo mejor para ti?', impartida por Ana Molina Jiménez, licenciada en Farmacia, dietista-nutricionista, consultora en agroalimentación y fundadora de Ren.U.

La diputada de Igualdad y Familia de Almería, Lorena Nieto, ha destacado que "este ciclo nace con la vocación de ofrecer información útil, cercana y rigurosa sobre asuntos que forman parte de la vida diaria de muchas mujeres y que, en ocasiones, no encuentran suficientes espacios para ser tratados con naturalidad y desde una perspectiva especializada".

En esta línea, ha subrayado que desde el Área de Igualdad y Familia trabajan "para favorecer iniciativas que contribuyan al bienestar de las mujeres y de toda la sociedad". "Hablar de salud femenina, de cuidados, de autocuidado o de alimentación es también hablar de prevención, de calidad de vida y de corresponsabilidad", ha añadido.

La diputada ha señalado, además, que "este tipo de encuentros permiten compartir conocimiento, resolver dudas y generar conciencia sobre hábitos y realidades que influyen directamente en la salud física y emocional". "Además, refuerzan el papel del Espacio de Mujeres como punto de referencia para la participación, la formación y el acompañamiento", ha apostillado.

El II ciclo 'Mujeres y Salud' da continuidad a la programación desarrollada el pasado año, que abordó diferentes asuntos vinculados al bienestar, la salud emocional, el envejecimiento, la resiliencia y la experiencia de las mujeres en distintas etapas de la vida.

La edición anterior contó con ponentes como Irene Villa García, Rafaela Caballero Andaluz, Gabriel Fiol Ruiz y Anna Freixas Farré, y registró una "gran acogida" hasta consolidarse como un "espacio útil" de aprendizaje, diálogo y acompañamiento en torno a temas que tienen una "incidencia directa" en la vida cotidiana de las mujeres.