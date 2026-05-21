La Diputación de Almería y el Ayuntamiento de El Ejido entregan a Down El Ejido el proyecto de su futura sede

Representantes de la Diputación de Almería, el Ayuntamiento de El Ejido y Down El Ejido, junto a miembros de la asociación, en el entorno donde se ubicará la futura sede. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

EL EJIDO (ALMERÍA), 21 (EUROPA PRESS)

La Asociación Down El Ejido ha recibido de la Diputación de Almería y del Ayuntamiento ejidense el proyecto finalizado de su futura sede, un edificio "moderno y accesible" que se ubicará en un solar de la calle Baco, número 42, y que estará destinado a prestar una atención "integral" a personas con síndrome de Down de todas las edades.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina; el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora; y el concejal Ángel Escobar han entregado a los responsables de la asociación el documento que servirá como hoja de ruta para su futuro centro.

El proyecto ha sido financiado por la Diputación de Almería con una inversión que supera los 80.000 euros. El documento especifica y detalla la ejecución de un nuevo edificio de carácter social orientado a ofrecer atención especializada desde el nacimiento hasta la edad adulta, así como a fomentar la autonomía, la formación y la plena integración de sus usuarios como ciudadanos independientes, según ha informado la institución provincial en una nota.

García Alcaina ha subrayado el carácter "histórico" de la jornada para Down El Ejido, una asociación que cuenta con casi 20 años de trayectoria. "Están viendo como uno de sus objetivos más importantes, el sueño de contar con un edificio en el que prestar la mejor atención posible a sus usuarios empieza a hacerse realidad", ha señalado.

El presidente provincial ha añadido que Down El Ejido es "una de las asociaciones que convierten a la provincia de Almería en una tierra más justa, solidaria e inclusiva con igualdad de oportunidades para todos los almerienses, vivan donde vivan".

Por su parte, Góngora ha destacado que el centro va a ser "un edificio multifuncional cuyo objetivo es facilitar y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad de El Ejido y la comarca del Poniente, y sus familias, dando respuesta a sus necesidades, en cada etapa de la vida".

El primer edil ejidense ha indicado además que el inmueble "servirá como centro de recursos y referente para la comunidad con el fin de avanzar hacia la plena inclusión".

UN EDIFICIO DE 2.200 METROS CUADRADOS

El complejo contará con una superficie construida total de 2.200,70 metros cuadrados distribuidos en cuatro plantas: una planta semisótano y tres plantas sobre rasante. Su programa funcional ha sido diseñado para responder a las necesidades asistenciales, formativas y administrativas de la asociación.

La planta semisótano albergará el garaje, almacén, lavandería, cocina-comedor general, vestuarios, una gran sala multiusos y áreas terapéuticas avanzadas, como una sala multisensorial y una sala de realidad virtual.

La planta baja contará con el acceso principal, recepción, oficinas de administración, una cafetería, la Unidad de Atención Temprana para niños de cero a seis años y una vivienda tutelada con capacidad para seis usuarios y un monitor.

La primera planta estará destinada a la Unidad de Juventud y Adultos para mayores de seis años y al Centro Ocupacional, con talleres, aulas de formación matinal, aseos y una cocina didáctica.

La segunda planta acogerá la Unidad de Día, el despacho de la junta directiva, salas de reuniones y un salón de actos general con capacidad para 70 personas.