La Diputación de Almería celebra en Lucainena de las Torres una nueva jornada de huertos escolares

Jornada de huertos escolares celebrada en Lucainena de las Torres (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha celebrado en Lucainena de las Torres una nueva jornada del programa de huertos escolares que la institución provincial desarrolla en municipios menores de 5.000 habitantes.

Esta iniciativa consiste en talleres formativos dirigidos a la comunidad educativa con el objetivo de promover la producción agroecológica, los sabores y métodos de cultivo tradicionales y los hábitos de vida saludable entre los escolares de la provincia.

El taller celebrado en Lucainena de las Torres ha permitido al alumnado conocer de cerca el proceso agrícola, la importancia del consumo responsable y el papel que desempeñan los pequeños productores y las empresas locales en el medio rural.

La actividad también ha servido para acercar a los escolares a una realidad muy vinculada a la identidad de la provincia de Almería: la agricultura como motor económico, social y cultural.

La diputada provincial de Iniciativas Europeas y Emprendimiento, Esther Álvarez, ha señalado que "estos huertos escolares son una herramienta muy útil para que los niños aprendan desde pequeños la importancia de cuidar la tierra, consumir de forma responsable y valorar el trabajo que hay detrás de cada producto".

"En una provincia como Almería, hablar de agricultura es hablar de nuestras raíces, de nuestro presente y también de las oportunidades de futuro para nuestros pueblos", ha añadido.

Álvarez ha destacado que "desde la Diputación impulsamos este tipo de iniciativas en municipios menores de 5.000 habitantes porque contribuyen a fijar población, a reforzar la educación en valores y a conectar a los más jóvenes con el entorno en el que viven. Lucainena de las Torres es un magnífico ejemplo de cómo el medio rural puede ser también un espacio de aprendizaje, innovación y compromiso con la sostenibilidad".

Estos talleres están dirigidos a alumnado, profesorado y familias de centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, e incorporan también la participación de productores locales, reforzando así el nexo entre el ámbito educativo y el tejido agroalimentario del territorio.

La temática de las sesiones incluye la producción agroecológica, el consumo responsable, los métodos de cultivo tradicionales y el papel de las pequeñas empresas en el medio rural. Asimismo, la iniciativa contempla el intercambio de experiencias entre centros con proyectos de huertos escolares en distintas fases de desarrollo.

Este programa se realiza en el ámbito de la convocatoria de proyectos promovidos por entidades locales para la financiación de proyectos innovadores para la transformación territorial y la lucha contra la despoblación, durante el ejercicio de 2024, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Dirección General de Políticas contra la Despoblación.