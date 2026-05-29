La Diputación de Almería destina 736.000 euros a instalar 239 cámaras de tráfico en municipios pequeños

Sesión plenaria de la Diputación de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha aprobado en el Pleno celebrado este viernes la primera inversión del Plan de Control de Tráfico, con 736.000 euros para instalar 239 cámaras inteligentes en municipios de menos de 5.000 habitantes, dentro de un paquete inversor de más de 3,5 millones de euros destinado a obras de mejora de servicios e infraestructuras, asfaltado de caminos municipales y proyectos de ámbito cultural y social en la provincia.

Según ha informado la institución provincial en una nota, esta medida se enmarca en la 'Estrategia Almería 103' y contempla la implantación de un sistema de vigilancia del tránsito rodado en municipios con menos recursos, con el objetivo de que puedan contar con cámaras que "garanticen la seguridad del tráfico en sus vías locales".

El reparto se realizará mediante una asistencia económica en concurrencia no competitiva, con dos cámaras para municipios de hasta 1.000 habitantes, cuatro para los de 1.001 a 3.000 vecinos y cinco para los que se sitúen entre los 3.001 y 5.000 habitantes.

El portavoz del equipo de gobierno, Carlos Sánchez, ha señalado que con las cámaras de videovigilancia se reforzará la seguridad y el control de tráfico, "algo que nos demandaban los alcaldes, vecinos y vecinas de estos pueblos".

La incorporación de nuevos remanentes al presupuesto de la Diputación permitirá también la adquisición de remolques para las agrupaciones locales de Protección Civil para atender situaciones de emergencia, así como equipamiento para el parque de bomberos de Níjar.

También se destinarán fondos a arreglos en los parques infantiles de la Plaza Ibiza y del Pago del Lugar de Adra, labores de limpieza y sondeo en Paterna del Río, la mejora del sendero de la Mancomunidad de Municipios del Andarax, obras de reparación en el campo de fútbol de Alhama y acciones y proyectos de innovación social o de carácter solidario, entre otras actuaciones.

PLANES PROVINCIALES

Los diputados han validado una nueva relación de obras de los planes provinciales con un presupuesto total de 744.800 euros, que se destinará a la mejora de caminos rurales en Alhama y a la rehabilitación y renovación de redes de abastecimiento y alcantarillado en Rioja.

La relación de obras aprobadas dentro de los planes provinciales de la Diputación para el periodo 2024-2027 ha activado una inversión de más de 40 millones de euros para actuaciones "indispensables destinadas a garantizar el bienestar y la calidad de vida en los 103 municipios". Esta cuantía se materializará a través de 91 proyectos.

El Pleno también ha puesto en marcha una nueva inversión del Plan de Caminos con la incorporación de siete municipios. En concreto, la corporación provincial ha dado luz verde a 570.000 euros para la pavimentación y adecuación de caminos en Bentarique, Albanchez, Alsodux, Chirivel, Fines, Huécija y Nacimiento.

La institución considera que el actual Plan de Caminos de la Diputación es el "más amplio, ambicioso e inversor de toda su historia", con 14 millones de euros para mejorar la red de caminos rurales, agrícolas y ganaderos de todos los municipios de la provincia. Además, incluye como novedad una línea especial para la rehabilitación de caminos singulares de interés social, patrimonial y turístico.

PULPÍ SE SUMA AL PFEA

En otro punto del orden del día, el Pleno ha hecho efectiva la delegación de competencias y la aprobación del convenio entre la Diputación y Pulpí para incorporar este municipio al Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), que gestiona la institución provincial.

Con esta incorporación, la Diputación Provincial de Almería asume la gestión del PFEA en 97 municipios, la Entidad Local de Fuente Victoria y la Mancomunidad del Bajo Almanzora. Este programa une al SEPE, la Junta de Andalucía, la Diputación y los ayuntamientos de la provincia con el objetivo de mejorar infraestructuras y servicios en los pueblos.

La institución ha destacado que su modelo del PFEA es "un referente a nivel andaluz y nacional" porque aporta a la transferencia de fondos el valor añadido de la gestión de los trámites de contratación del personal, redacción de proyectos, dirección de obras, seguridad laboral y formación de los trabajadores de los municipios beneficiarios, entre otros aspectos.

Los diputados han ratificado además la adhesión de la Diputación a la sección de Entidades Locales con Aguas Minerales y Termales de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), constituida en 2001 para "fortalecer el papel de las entidades locales en el desarrollo sostenible, turístico y socioeconómico de territorios con recursos termales".

Asimismo, el Pleno ha aprobado una moción urgente con una asistencia económica directa para el Ayuntamiento de Castro de Filabres destinada a obras de ampliación de su cementerio. La institución ha concedido una subvención de 153.000 euros para este proyecto, que financiará en un 85 por ciento la mejora del camposanto.

MOCIÓN A FAVOR DE LA GUARDIA CIVIL Y DESPEDIDA DEL SECRETARIO

La sesión plenaria ha aprobado una moción que solicita el refuerzo de medios y protección de la Guardia Civil frente al narcotráfico y el crimen organizado.

La propuesta persigue "blindar" los recursos de los agentes ante la lucha contra el narco "para que dispongan de los mejores medios técnicos y operativos con las máximas garantías de seguridad", así como el reconocimiento de la condición de profesión de riesgo para todos los miembros de la Guardia Civil.

El Pleno ha servido también para despedir al secretario de la Diputación de Almería, Mariano Espín Quirantes, que se jubila tras 22 años en el cargo desde que tomó posesión el 1 de abril de 2004. Su primer Pleno fue el 30 de abril de ese año y con el de este viernes cierra más de 330 sesiones plenarias al servicio de la Diputación y de la provincia.

Funcionario de carrera de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, Espín comenzó su carrera en su Granada natal. Era titular de la Secretaría General del Ayuntamiento de Baza cuando llegó a Almería en 2004 y antes lo fue del Ayuntamiento de Guadix.

El presidente de la Diputación, José Antonio García Alcaina, ha destacado el calado humano y profesional que Espín ha dejado en la institución y entre sus trabajadores, y ha señalado que es "un compañero cercano y muy humano que ha tejido con cariño una red de trabajadores que son como una gran familia".

García Alcaina ha subrayado que, en sus más de 20 años de profesión, y gracias a su trabajo y al de sus compañeros, "ha hecho posible algunos de los grandes hitos de esta Institución: desde la Oficina de Vivienda, Áreas Pioneras en las Diputaciones y Administraciones Locales como Bienestar Social o Igualdad, Lucha Contra la Despoblación y Cine". "La Diputación y la provincia están en deuda contigo", ha expresado.

Por su parte, el secretario, "visiblemente emocionado", ha dado las gracias a todas las personas con las que ha trabajado durante este tiempo y se ha despedido con un ruego a la corporación: "Que cuidéis de la Diputación, de su personal, de los medios de los que dispone y de todo lo que representa. Y que trabajéis mucho, y con acierto, por la provincia de Almería. Termino diciendo: gracias a todos por todo".