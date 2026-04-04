La Diputación de Almería y Federación Andaluza de Automovilismo dan a conocer cartel del Trofeo Diputación 2026

La diputada de deportes, María Luisa Cruz, y el presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, Manuel Alonso, dan a conocer el calendario. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Almería acogerá una nueva temporada del automovilismo con la presentación del Campeonato Provincial 'Trofeo Diputación de Almería 2026', un certamen que volverá a reunir a pilotos y copilotos en diferentes disciplinas del motor a lo largo del año.

Tal y como a emitido la institución provincial en una nota, el acto ha contado con la participación del presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, Manuel Alonso, y de la diputada de Deportes de la Diputación de Almería, María Luisa Cruz, quienes "han destacado la importancia de esta competición para el deporte provincial".

En este sentido, el Campeonato Provincial de Automovilismo de Almería 2026 está organizado por la Federación Andaluza de Automovilismo en colaboración con la Diputación de Almería. Podrán participar pilotos y copilotos con licencia federativa expedida por la FAA y que hayan nacido o residan en la provincia.

Una de las principales novedades es que la inscripción al campeonato será gratuita y automática para todos los participantes que compitan en alguna de las pruebas puntuables. El certamen incluye distintas modalidades como rallyes de asfalto, rallycrono, montaña, slalom y pruebas cronometradas. Para optar a los premios finales, los pilotos deberán participar al menos en tres modalidades diferentes, mientras que en el caso de los copilotos será suficiente con competir en una.

En cada prueba se otorgarán puntos en función de la clasificación general, desde los 20 puntos para el primer clasificado hasta un punto para el vigésimo o posteriores. Además, cada modalidad contará con un coeficiente específico que multiplicará la puntuación obtenida, primando especialmente los rallyes de asfalto. De esta forma, la clasificación final se establecerá sumando los puntos de todas las pruebas, con la posibilidad de descartar dos resultados en el caso de los pilotos y uno en el de los copilotos.

Finalmente, los campeones provinciales recibirán el Trofeo de la Diputación de Almería, además de otros reconocimientos, incluyendo la licencia federativa para la temporada 2027 en el caso del primer clasificado.

El campeonato contará con un "completo calendario" de competiciones distribuidas por toda la provincia, empezando por el 15 de marzo con Rallye Valle del Almanzora; 30 de mayo con la Cronometrada de Turrillas; 7 de junio con Rallycrono de Níjar; 27 de junio con la Subida al Saliente de Albox; 2 de agosto con el Slalom de Níjar (Campohermoso) y 22 de agosto con el Slalom de Zurgena.

Ya en septiembre, el 12 de septiembre con Rallycrono de Enix; 24 de octubre con la Subida al Mármol (Macael); 7 de noviembre con la Subida a Berja; 14 de noviembre con el Slalom de San Juan de los Terreros (Pulpí) y el Rallye Costa de Almería; y 21 de noviembre: Rallycrono de Gádor.

A este calendario, aunque no puntúa para la copa, se suma la prueba del Campeonato de Andalucía de Velocidad en Circuitos (CAVA) que se disputarán los próximos 10 de mayo y 11 de octubre en el Andalucía Circuit de Tabernas.