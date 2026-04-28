La Diputación de Almería forma a los pequeños municipios en el telemando y el control del agua urbana

José Juan Martínez participa en una jornada sobre el telemando en Roquetas de Mar (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial de Sostenibilidad, Medio Natural y Captación de Fondos Europeos de la Diputación de Almería, José Juan Martínez, ha participado en unas jornadas técnicas sobre el sistema de telemando y control del ciclo del agua urbana en la provincia, que se han celebrado en el Palacio de Congresos de Aguadulce, en Roquetas de Mar, bajo la organización de la empresa Batchline Control.

Según ha indicado la institución provincial en una nota, Martínez ha explicado el funcionamiento, mantenimiento y optimización del sistema de telemando aplicado a la gestión del agua en entornos de los municipios en el marco de la actividad dirigida a personal técnico y responsables municipales de los ayuntamientos integrados en este sistema.

El diputado de Sostenibilidad ha señalado que "estas jornadas permiten trasladar a los municipios información técnica sobre el funcionamiento del sistema de telemando del ciclo del agua, así como los procedimientos vinculados a su mantenimiento y conservación, facilitando el conocimiento de esta herramienta entre el personal responsable de su gestión".

Tras la primera sesión de este martes, se prevé una segunda jornada que se celebrará el próximo 13 de mayo. En ellas se reúne a representantes de los municipios integrados en este sistema para facilitar la formación práctica y entre los asistentes.

Además del diputado de Sostenibilidad, también han participado otros dos ponentes de la empresa organizadora como son Antonio Pérez Vidal e Israel Cívicos Hernández.

El programa incluye sesiones técnicas sobre la arquitectura del sistema, su instrumentación, el control de parámetros como la desinfección del agua y el uso de herramientas de supervisión digital, así como contenidos relacionados con el servicio de mantenimiento y conservación de estas infraestructuras.

El sistema de telemando provincial permite la gestión automatizada y supervisada del ciclo integral del agua, favoreciendo la continuidad del suministro, el control de la calidad del agua y la optimización de los recursos hídricos y energéticos.