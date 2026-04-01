La Diputación de Almería mejora el Archivo Municipal de Urrácal tras organizar 369 cajas de documentación

La diputada provincial Esther Álvarez y la alcaldesa de Urrácal, Emilia Mateo Almansa, en el acto de entrega de la documentación del Archivo Municipal. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

URRÁCAL (ALMERÍA), 1 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Almería ha culminado la mejora y modernización del Archivo Municipal de Urrácal con una actuación que ha permitido ordenar 369 cajas de documentación, optimizar su gestión y reforzar la conservación del patrimonio histórico del municipio.

La diputada provincial Esther Álvarez ha entregado la documentación a la alcaldesa de Urrácal, Emilia Mateo Almansa, una vez completado el proceso.

Los trabajos han incluido el traslado previo de los fondos al Archivo de la Diputación para su tratamiento técnico y su posterior organización conforme al cuadro de clasificación funcional para entidades locales, Modelo A.

Este sistema permite una gestión más "eficiente" tanto del archivo físico como del futuro archivo electrónico, según ha indicado la institución provincial en una nota.

Durante la actuación, los expedientes han quedado instalados en nuevas cajas, descritos y asignados a una nueva signatura mediante una base de datos incorporada a la aplicación informática de gestión archivística de la Diputación.

En conjunto, la organización realizada alcanza 36,9 metros lineales de archivo, "facilitando así su consulta y acceso por parte del Ayuntamiento".

Una vez terminados los trabajos, la documentación ha sido devuelta al municipio junto con los instrumentos de descripción elaborados, como la Guía y la Memoria del archivo, para que los técnicos municipales puedan gestionar los fondos documentales de forma "más ágil y precisa". Además, el Ayuntamiento dispone ya de acceso a la aplicación informática provincial.