La Diputación de Almería pone en marcha los planes de emergencia en 53 municipios del Consorcio de Bomberos del Poniente

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, junto a representantes institucionales y municipales durante la presentación del proceso de redacción de los planes de emergencia locales en Dalías. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

DALÍAS (ALMERÍA), 24 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Almería ha presentado este martes en el Teatro Municipal de Dalías el proceso de redacción del Plan Territorial de Emergencia Local (PTEL) que va a llevar a cabo con los 53 municipios del área de influencia del Consorcio de Bomberos del Poniente.

La iniciativa da continuidad a la emprendida hace un mes con los 49 municipios del ámbito de influencia del Consorcio de Bomberos del Levante, según ha informado la institución provincial en una nota.

De este modo, todos los municipios de la provincia tendrán acceso a esta medida que permitirá redactar, a coste cero para los ayuntamientos, la actualización, renovación y homologación de los PTEL conforme a la nueva normativa, una herramienta "indispensable para asegurar la protección de la vida y los bienes de todos los almerienses".

Se trata de una actuación enmarcada en el recientemente creado Centro Provincial de Emergencias (CEDA), dotado de medios técnicos y administrativos para atender de forma integral la gestión de emergencias en la provincia. Constituye la primera iniciativa de la 'Estrategia Almería 103', la hoja de ruta de Diputación para el crecimiento y desarrollo de la provincia "a todos los niveles".

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha puesto de relieve la necesidad de que todos los municipios tengan a punto sus planes de emergencia porque "son el seguro de vida de nuestros pueblos y vecinos ante cualquier situación de riesgo que se pueda presentar".

"Para facilitar este proceso, la Diputación de Almería pone al alcance de los consorcios los medios necesarios para que la redacción y actualización de estos planes se lleve a cabo sin que suponga ningún coste a los ayuntamientos", ha apuntado.

Asimismo, García Alcaina ha reseñado que esta acción está en línea con la reciente creación del CEDA, que ha calificado como "la respuesta coordinada y ordenada ante las emergencias que se presenten en cualquiera de nuestros pueblos, con el objetivo de abordarlas con la máxima eficacia, preservando la seguridad de personas y bienes".

El presidente provincial ha reafirmado el compromiso de la Diputación con la seguridad de los municipios y ha afirmado que la institución estará siempre al lado de los ciudadanos para que, ante cualquier llamada, pueda ofrecer la respuesta "más rápida y eficaz", con los medios materiales y humanos adecuados para "la protección de todos los vecinos".

Por su parte, el alcalde de Dalías, Francisco Lirola, ha dado la bienvenida y ha reconocido que para los alcaldes "la seguridad es nuestra máxima prioridad".

"Este tipo de iniciativas permiten mejorar la coordinación entre administraciones y servicios de emergencia, optimizando los recursos y protocolos de actuación", ha incidido Lirola, quien ha felicitado al Consorcio por la jornada y el trabajo que lleva a cabo en los "días clave" para el municipio, como la peregrinación del Cristo de la Luz cada mes de septiembre.

La delegada del Gobierno andaluz en Almería, Aránzazu Martín, ha explicado que "la prevención es fundamental ante cualquier catástrofe o suceso, para ello es importante contar con una planificación de emergencias para minimizar los efectos que sobre las personas y bienes puedan derivarse".

"Este encuentro es para ofrecer toda la información posible y quiero recordar que el Plan Territorial de Emergencias, en su calidad de Plan director, lo elaboráis los ayuntamientos, lo tenéis que aprobar en vuestros respectivos plenos municipales y finalmente tiene que recibir la homologación de la Comisión de Protección Civil de Andalucía", ha declarado.

En este sentido, Martín ha precisado que "estas jornadas las estamos haciendo en toda la provincia, hace unos meses fue en el Levante y ahora en el Poniente, y Dalías ha sido el lugar escogido para llevarlas a cabo".

El presidente del Consorcio de Bomberos del Poniente, José Juan Rodríguez, ha explicado que "la comarcas en las que actuamos son muy distintas a la hora de plantear emergencias".

Por otro lado, ha remarcado el objetivo de disponer de los Planes cuanto antes y ha solicitado a los ayuntamientos colaboración y celeridad para conseguirlo, y que para eso se ha creado una sencilla 'app'.

CREACIÓN DE UNA 'APP Y UN TELÉFONO DIRECTO DE EMERGENCIAS

Rodríguez ha anunciado que, para facilitar a los ayuntamientos el proceso de renovación y adaptación de los PTEL, se ha diseñado una nueva aplicación digital con un código privado para cada entidad local con la finalidad de "simplificar la recopilación de información" para redactar el plan.

Cada modelo está personalizado para cada municipio y la aplicación es muy visual, intuitiva y cómoda. Es un sistema informático de recogida de datos para elaboración de PTEL e integración con el programa SosfyCBP de intervención operativa de los bomberos.

Por otro lado, el presidente ha dado a conocer que la institución provincial va a poner a disposición de cada ayuntamiento un número de teléfono de carácter restringido para comunicarse con el CEDA de Diputación, con la finalidad de que cada entidad local pueda trasladar emergencias que afecten a competencias propias de cada ayuntamiento o a infraestructuras de Diputación.

El CEDA tiene su sede física en el Palacio Provincial y lo forman todos los servicios, unidades y organismos dependientes de la Diputación; las empresas públicas o concesionarias bajo su ámbito competencial; así como los recursos humanos y materiales susceptibles de ser movilizados en situaciones de emergencia.

Este centro está coordinado de forma transversal desde el Área de Presidencia de Diputación, siguiendo el protocolo de actuación y directrices del 112 y el Plan de Emergencias de Andalucía.

Su activación y aplicación se realizará ante emergencias de carácter propio --que afecten a bienes de la Diputación--, así como ante emergencias de ámbito municipal, supramunicipal, autonómico o nacional que requieran la intervención de medios provinciales.

UNA HOJA DE RUTA ANTE EMERGENCIAS

El PTEL, enmarcado en el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía (PTEAnd), es el instrumento "fundamental" con el que cuentan los ayuntamientos para "garantizar la protección de la vida y los bienes de sus ciudadanos, estableciendo una estructura operativa coordinada, y todos los municipios deben contar con él".

Sus claves pasan por determinar un marco operativo unificado, ya que se elaboran bajo los criterios del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía (PTEAnd) y se integran en un esquema operativo regional para una respuesta coordinada.

Asimismo, contemplan la identificación proactiva de riesgos, de modo que obligan a los municipios a catalogar riesgos específicos --inundaciones, incendios o sismos-- basados en datos históricos y estadísticos.

También establecen una estructura de mando clara, con una jerarquía de respuesta que incluye la Dirección del Plan (Alcaldía), un Comité Asesor, el Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) y el Puesto de Mando Avanzado (PMA).

El documento incide en la resiliencia y la prevención, al subrayar que "la inversión en medidas de reducción de desastres es fundamental para salvar vidas y asegurar una recuperación económica y social efectiva".