Diputación y Ayuntamiento visitan las obras de mejora en espacios públicos de Alhama de Almería

El diputado de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua, Antonio J. Rodríguez, y el alcalde de Alhama de Almería, Cristóbal Rodríguez. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Fomento, Infraestructuras, Vertebración del Territorio y Agua, Antonio J. Rodríguez, y el alcalde de Alhama de Almería, Cristóbal Rodríguez, han visitado las actuaciones que se están llevando a cabo en la Plaza de España dentro del proyecto de mejora de espacios públicos incluido en los Planes Provinciales.

Según ha informado la Diputación en una nota, durante la visita han podido comprobar el estado de los trabajos, que se centran en la adecuación y modernización de este enclave urbano. Además, se están realizando obras en más enclaves como la Plaza de la Ermita y el Paseo Nicolás Salmerón. Estas actuaciones tienen una inversión total de 250.000 euro a través de Planes Provinciales.

Las actuaciones de la Plaza España contemplan la renovación de pavimentos, la mejora del alumbrado público y la construcción de un núcleo de aseos accesibles, con el objetivo de "adaptarlo al uso ciudadano y a la accesibilidad", ha señalado.

En la Plaza de la Ermita, las actuaciones se centran en el espacio mediante la renovación del mobiliario urbano, especialmente los bancos, y la modernización del alumbrado público. Estos trabajos permiten adecuar la plaza a criterios de eficiencia energética, su funcionalidad y su estética.

Por su parte, en el Paseo Nicolás Salmerón se llevan a cabo actuaciones orientadas a la mejora del espacio peatonal y la adaptación del entorno urbano. En concreto, se contempla la instalación de elementos de sombra mediante velarias en la zona de la plaza, la ampliación de un tramo de acerado para facilitar la accesibilidad y el tránsito de peatones, así como el repintado de la señalización vial.

El diputado de Fomento ha explicado que "visitamos el municipio de Alhama junto a su alcalde para comprobar la evolución de las obras de Planes Provinciales que se están ejecutando en el municipio, una actuación fruto de la colaboración entre la Diputación Provincial de Almería y el Ayuntamiento de Alhama".

En este sentido, ha detallado que "la intervención contempla distintas actuaciones, como la renovación del alumbrado en la Plaza de España, la construcción de un aseo de uso público y la mejora del entorno mediante trabajos de pavimentación. Además, dentro de este mismo proyecto se incluyen la señalización horizontal de la avenida principal y otras actuaciones de mejora de infraestructuras en diferentes puntos del municipio".

Cristóbal Rodríguez, alcalde de Alhama de Almería, ha agradecido la colaboración de la Diputación Provincial para llevar a cabo esta actuación que "contempla el cambio de luminaria, pavimentación y unos nuevos aseos en la plaza de España"