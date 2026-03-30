Diputación y Cámara de Comercio renuevan el convenio para la internacionalización de la marca 'Sabores Almería'

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, y el presidente de la Cámara de Comercio de Almería, Jerónimo Parra, se saludan tras la firma del acuerdo sobre 'Sabores Almería' para 2026. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial y la Cámara de Comercio de Almería han renovado este lunes su acuerdo de colaboración para potenciar la internacionalización de las empresas que constituyen 'Sabores Almería'.

Mediante esta nueva alianza, ambas instituciones impulsarán distintas acciones de promoción internacional dirigidas a las empresas que forman la marca gourmet almeriense, de modo que las firmas de la provincia tendrán la oportunidad de participar en distintas ferias con los gastos de agenda y la bolsa de viaje cofinanciados al 85 por ciento del coste.

La Cámara de Almería se encargará de tramitar y gestionar fondos de la Cámara de España y fondos europeos para estas acciones, según ha informado la institución provincial en una nota.

La renovación de este convenio, que se desarrollará a lo largo de 2026, ha tenido lugar en el Palacio Provincial en un acto en el que han participado el presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, y el presidente de la Cámara de Almería, Jerónimo Parra.

El acuerdo contempla tres tipos de acciones promocionales dirigidas a las empresas de 'Sabores Almería'. Una de ellas se centra en la promoción internacional e incluye la participación en dos ferias: Food & Hotel Asia, que se celebra del 21 al 24 de abril en Singapur, y SIAL París, prevista del 17 al 21 de octubre. En estos foros, los empresarios tienen la oportunidad de contactar de forma directa con potenciales compradores.

Las otras acciones se basan, por un lado, en la organización de un foro de empresas con una misión inversa de compradores internacionales, previsto para otoño-invierno de este año, y, por otro, en la cesión de uso de espacios compartidos. La Cámara cederá el uso de sus instalaciones de 'coworking' para presentaciones de productos o acciones de la marca 'Sabores Almería'.

El presidente provincial ha explicado que la internacionalización se convierte en un "paso clave para el crecimiento de las empresas de la marca". "Asisten a eventos en los que se establecen muchos contactos y reuniones de trabajo que permiten abrir las puertas de 'Sabores Almería' a nuevos mercados y canales de comercialización", ha destacado García Alcaina.

Por su parte, el presidente de la Cámara ha señalado que continúan con la línea de colaboración con la Diputación en el marco de 'Sabores Almería' "para aportar valor a las empresas del sector agroalimentario".

"Se trata de una nueva oportunidad para seguir creciendo y abrir mercados, especialmente para dar pasos en la internacionalización y el posicionamiento de los productos en mercados de todo el mundo", ha expresado Parra.