La directora Eva Libertad imparte una clase magistral en Fical con su experiencia en 'Sorda'

ALMERÍA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cineasta Eva Libertad ha compartido este sábado su proceso creativo en su película 'Sorda' así como su manera de dirigir a actores en la discapacidad a través de la 'masterclass' de dos horas que ha ofrecido en el Festival Internacional de Cine de Almería.

La actividad forma parte del XII Festival Inclusivo de Largometrajes Gallo Pedro de Verdiblanca y cuenta con el apoyo de la Fundación 'la Caixa', según ha indicado la organización en una nota.

El Espacio Alma de la capital ha acogido el encuentro con la directora bajo el subtítulo 'Filtrar al mundo a través del cine'. Así, ha recordado que 'Sorda' tiene su raíz en un cortometraje efectuado en 2021 a partir de la experiencia de su hermana, que es sorda y se planteaba ser madre.

La directora ha explicado que de las conversaciones con su hermana nació una lista con todos sus miedos. "Eso me impactó tanto que se convirtió en el núcleo del corto, pero al hacer el corto, nos quedamos con ganas de seguir en este personaje, en esta madre sorda y dijimos de aventurarnos al largometraje", ha explicado.

La trayectoria de Eva Libertad transita entre el ámbito escénico y el cinematográfico. Ha escrito y dirigido el largometraje 'Sorda'. En Nexus CreaFilms ha desarrollado proyectos de ficción y documental, y coescrito y codirigido cortometrajes como 'Leo y Álex en pleno siglo 21', 'Sorda' y 'Mentiste, Amanda', seleccionados en más de 200 festivales y con más de 80 premios.

El presidente de Verdiblanca, Antonio Sánchez de Amo, ha valorado la presencia de una directora "de auténtico lujo" para dar estas charlas y "poder hablar de creatividad, de dirección de actores y cómo contar historias que incluyan todas las voces con una película tan premiada" ya que "es una oportunidad única para aprender cómo se construyen miradas inclusivas en el cine actual".

La delegada de Fundación 'la Caixa' en Andalucía, Patricia Maldonado, ha valorado que la programación de Fical "tenga espacio para colectivos vulnerables" a través de la acción de la entidad. "Para nosotros es un placer llevar actividades a niños en riesgo de exclusión, al centro penitenciario, a centros de mayores o en este caso con temática que tiene que ver con la discapacidad, para seguir rompiendo estereotipos y comprender las cosas del día a día", ha dicho.

Por su parte, la concejala de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería, Paola Laynez, ha felicitado a Fical, Verdiblanca y Fundación 'la Caixa' por la iniciativa que se ha desarrollado en un espacio "que nació para esto, para dar cabida a las asociaciones y a las actividades que tengan que ver con la discapacidad y la inclusión".

Gallo Pedro está organizado por la Asociación de Personas con Discapacidad Verdiblanca con el apoyo del Ayuntamiento de Almería, el Ministerio de Cultura-ICAA, la Diputación de Almería-Fical, la Junta de Andalucía y Canal Sur Radio y Televisión-RTVA.