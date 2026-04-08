La FAMP presenta en El Ejido (Almería) su plan 2026 con más de 300 acciones formativas para la administración local

El diputado de Fomento de Almería, Antonio Jesús Rodríguez, durante su intervención en la jornada de la FAMP celebrada en El Ejido sobre gestión ambiental local y agua. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

EL EJIDO (ALMERÍA), 8 (EUROPA PRESS)

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha presentado en El Ejido (Almería) su Plan de Formación Continua 2026, articulado en torno a la innovación, la eficiencia y la excelencia, con una oferta de más de 300 acciones formativas y nuevas materias como inteligencia artificial (IA), ciberseguridad, eficiencia energética, movilidad eléctrica, gestión catastral o digitalización turística.

La presentación se ha celebrado en el marco de una jornada técnica sobre gestión ambiental local, tratamiento y reutilización del agua, organizada en colaboración con el Ayuntamiento de El Ejido.

Durante el acto, la secretaria general de la FAMP, Yolanda Sáez, ha subrayado "el papel fundamental" de los ayuntamientos como la administración más cercana y principal vía de acceso a servicios públicos esenciales, "desde servicios sociales al abastecimiento de agua o el transporte urbano".

En un contexto marcado por "crisis sanitarias, económicas y sociales recientes", según ha trasladado la FAMP en una nota, Sáez ha defendido que estas circunstancias exigen "respuestas eficaces con recursos limitados" y ha incidido en que la FAMP reafirma así su "compromiso con el fortalecimiento de la administración local mediante la formación continua, la innovación en la gestión y la mejora de la calidad de los servicios públicos".

La entidad ha hecho además balance del Plan de Formación 2025, que ha cerrado con más de 15.200 participantes de 695 entidades locales andaluzas. En total, se han ofertado cerca de 35.000 plazas y más de 10.000 horas de formación, con una valoración media de 4,52 sobre cinco.

Para Sáez, estos datos "reflejan tanto el compromiso del personal técnico local con la mejora continua como la creciente necesidad de formación especializada en el ámbito municipal".

Sobre esa base, el nuevo plan para 2026 tiene como objetivo "impulsar la modernización de la administración local mediante la innovación en los procesos administrativos y la mejora de la calidad de los servicios públicos".

Hasta la fecha, más de 11.400 personas de unas 600 entidades locales han solicitado participar en esta edición, que incorpora además criterios de flexibilidad y accesibilidad con un refuerzo de la teleformación.

GESTIÓN DEL AGUA Y ECONOMÍA CIRCULAR

La presentación del plan se ha desarrollado de forma paralela a una jornada técnica centrada en la planificación ambiental municipal y en el ciclo integral del agua, en la que la economía circular, la gestión eficiente del agua, la adaptación al cambio climático y la planificación de residuos han centrado las mesas de trabajo, en línea con la agenda europea y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En este marco, Sáez ha destacado "la importancia de la cooperación entre administraciones, sector privado y ciudadanía para avanzar hacia modelos de gestión pública más sostenibles y eficientes" y ha reclamado que "se tenga en cuenta a las entidades locales para redactar las normativas, porque son las que las trasladan al territorio, y no siempre viene acompañada de medios técnicos y económicos adecuados".

Por su parte, el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha puesto como ejemplo al sector hortofrutícola local por su "eficiencia en el uso del agua y su impulso de la economía circular".

En concreto, ha afirmado que "el modelo agrícola almeriense aprovecha al máximo todos los recursos y genera el menor impacto en el entorno" y ha incidido también en "la apuesta por la economía circular, a través de la valorización y reutilización de los subproductos que genera la actividad agrícola".

Además, ha señalado que "la sostenibilidad hídrica es el principal reto" y ha defendido como clave "aprovechar todas las fuentes hídricas disponibles", en especial la desalación, la reutilización y la depuración.

En la jornada también ha intervenido el comisionado para la Economía Circular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), Alejandro Dorado, quien ha felicitado a la FAMP por su papel "para abordar la transición ecológica de los municipios en el sentido más amplio".

Del mismo modo, ha remarcado la "urgencia" de afrontar este proceso con la premisa de que la economía circular "va más allá de la gestión de residuos" y supone "un cambio de paradigma de cómo producimos y consumimos".

COGOBERNANZA Y FINANCIACIÓN

El secretario general de Agua de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramiro Angulo, ha aludido a las situaciones extremas cada vez más frecuentes, que obligan a "replantear las políticas hidrológicas, en las que los entes municipales tienen un papel central".

"Hablamos no sólo de infraestructuras, sino sobre todo de cogobernanza", ha señalado Angulo, quien ha situado entre los cuatro ejes principales de colaboración en la FAMP la revisión de la ley de agua para su modernización, la del reglamento de abastecimiento domiciliario para que Andalucía disponga del primer reglamento del ciclo integral urbano, la cualificación de los servidores públicos y la innovación en el modelo financiero.

El diputado de Fomento de Almería, Antonio Jesús Rodríguez, ha cerrado las intervenciones con una reivindicación del papel de la provincia en esta materia. Así, ha asegurado que la elección de Almería para acoger esta jornada sobre la "Década Verde" "no es una casualidad geográfica, es un reconocimiento de justicia" y la ha definido como "el mejor laboratorio para hablar de agua, de planificación y de economía circular".

"Para nosotros, la sostenibilidad es una forma de resistencia. Durante décadas, hemos sido la provincia que ha tenido que inventar el futuro con menos recursos que nadie. Hablar de Almería es hablar del éxito en la gestión del agua", ha sentenciado.