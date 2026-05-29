La II Agroferia de Vélez-Rubio (Almería) reivindica el potencial agrícola, ganadero e industrial de Los Vélez

Representantes institucionales en la segunda edición de la Agroferia de Vélez-Rubio (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

VÉLEZ-RUBIO (ALMERÍA), 29 (EUROPA PRESS)

La segunda edición de la Agroferia de Vélez-Rubio (Almería) se ha afianzado como escaparate del potencial agrícola, ganadero, artesanal e industrial de la comarca de Los Vélez y de la provincia, con una cita que une tradición agroganadera, innovación tecnológica, sostenibilidad y relevo generacional en el sector primario.

Según informa la institución provincial en una nota, la inauguración oficial ha contado con la participación del alcalde de Vélez-Rubio, Miguel Martínez-Carlón; la delegada de la Junta en Almería, Aránzazu Martín; el presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina; y el coordinador provincial del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), Diego Martínez.

La delegada ha reconocido el trabajo del consistorio velezano y del conjunto de personas, empresas, agricultores y productores que hacen posible esta feria. Martín ha explicado que eventos como este "reflejan el enorme potencial de nuestra agricultura y el dinamismo de esta comarca, que sin duda es una de las más bonitas de la provincia".

"Esta Agro Feria cumple objetivos fundamentales que compartimos plenamente desde la Junta de Andalucía, como mostrar las últimas innovaciones tecnológicas aplicadas al campo, mejorar la rentabilidad de las explotaciones, avanzar hacia una agricultura más sostenible y reforzar la formación, especialmente en ámbitos como la agricultura ecológica y la innovación rural", ha defendido.

La delegada ha detallado que, desde el Gobierno andaluz, se trabaja "de la mano del sector" y ha precisado que, en Vélez-Rubio, se han gestionado 71 expedientes de modernización de explotaciones agrarias por un valor cercano a los cuatro millones de euros. También ha apuntado que se han gestionado ayudas para la creación de 43 empresas para jóvenes, con un importe de casi 900.000 euros.

Martín ha recordado, además, las medidas adoptadas ante la sequía, ya que, "aunque este año ha llovido algo más", la Junta sabe "lo duro que es para el sector la falta de agua".

Así, durante el año 2023/24 se han gestionado 191 expedientes con un importe superior a los 245.000 euros en medidas extraordinarias para paliar la sequía, además de 422 expedientes de la convocatoria de ayudas M23 contra la sequía, que suponen "otro medio millón de euros más".

La representante provincial ha señalado que la Junta ha ordenado ya los pagos a los beneficiarios de las ganaderías extensivas por los daños causados en las borrascas de 2026. "Se trata de casi cuatro millones de euros para la provincia, de los que esta comarca ha recibido 700.000 euros y aquí está incluida también la apicultura", ha indicado.

Desde el Gobierno andaluz han destacado su apoyo al sector primario, con el respaldo a agricultores y ganaderos, el impulso a la modernización, la digitalización y la sostenibilidad, y la defensa de sus intereses.

Martín ha concluido que, en comarcas como Los Vélez, "el futuro pasa por seguir apostando por la calidad, por la diferenciación de los productos, por la innovación y por el relevo generacional" y ha remarcado que "desde el Gobierno andaluz se realiza una fuerte apuesta porque así sea".

UN EVENTO "NECESARIO" PARA LA COMARCA

El presidente de la Diputación de Almería ha destacado que "la Agroferia de Vélez-Rubio se consolida como un gran escaparate de la comarca de Los Vélez y de toda la provincia", ya que pone en valor "el músculo productivo" de la tierra, la agricultura, la artesanía y la industria auxiliar, "sectores que generan empleo, fijan población y dan vida" a los pueblos.

García Alcaina ha felicitado al Ayuntamiento de Vélez-Rubio "por la visión y la valentía de impulsar un evento que, tras sembrar su primera semilla el pasado año, demuestra en esta segunda edición que era tan importante como necesario para la comarca".

En este sentido, ha subrayado que "detrás de cada producto, de cada empresa y de cada expositor hay familias, esfuerzo, innovación y mucho trabajo", y ha asegurado que desde la Diputación Provincial van a seguir "siempre al lado" de los agricultores, "de sus necesidades y de sus reivindicaciones".

Asimismo, el presidente provincial ha puesto en valor la presencia de la marca gourmet de la provincia en la feria. "Nos llena de orgullo ver a 'Sabores Almería' representada por empresas como Bodegas Palomillo, Embutidos Alpujarreños, La Virgitana y Sabor Helado, que son magníficos embajadores de la calidad de nuestros productos y de la excelencia agroalimentaria almeriense", ha expresado.