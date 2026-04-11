Las jornadas de actualización en Neumología llegan al centro asociado de la UNED en Almería - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El centro asociado de la UNED en Almería ha acogido durante las jornadas del 10 y 11 de abril una de las citas científicas más relevantes del calendario sanitario, las jornadas de actualización en Neumología, un encuentro, que ha convertido a la provincia en el foco del debate científico nacional y ha congregado a especialistas de primer nivel para abordar los últimos avances en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades respiratorias.

Según una nota de la Diputación, la diputada provincial, Lorena Nieto, ha sido la encargada de dar la bienvenida institucional a los asistentes, acompañada por figuras clave del sector como la doctora Belén María Navas Bueno, jefa de servicio de la UGC de Neumología del Hospital Universitario Torrecárdenas; el doctor David de la Rosa Carrillo, presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ), y la doctora Estrella Navarro Muñoz, directora médica del Hospital Universitario Torrecárdenas.

Durante su intervención, Lorena Nieto ha subrayado el orgullo que supone para la Diputación de Almería respaldar eventos de esta magnitud. "Este encuentro se consolida como un espacio clave para la formación, la innovación y el intercambio de conocimiento en el ámbito sanitario, contribuyendo de forma directa al fortalecimiento de nuestro sistema de salud", ha destacado la diputada.

Las jornadas, organizadas por el Servicio de Neumología del Hospital Universitario Torrecárdenas, han destacado por un programa científico de gran amplitud y rigor. Los ponentes han analizado los retos actuales de la neumología, situando a la provincia como un referente en la actualización profesional.

Nieto ha aprovechado la ocasión para felicitar a la organización, a los ponentes y a la UNED por el éxito de la convocatoria: "Es un honor que esta cita se celebre en la tierra por la que sale el sol en Andalucía cada día. Estas jornadas representan una oportunidad única para el aprendizaje y el intercambio de experiencias clínicas entre especialistas de todo el país en un entorno académico de referencia".

Finalmente, la diputada ha reiterado el compromiso de la Institución Provincial con la excelencia médica. "Desde la Diputación, apoyamos firmemente iniciativas que contribuyen al avance del conocimiento, a la mejora de la atención sanitaria y al desarrollo integral de nuestra provincia", ha concluido, invitando también a los expertos visitantes a descubrir las excelencias turísticas y culturales que ofrece Almería.

Con la clausura de estas jornadas, Almería cierra un encuentro de alto nivel que refuerza el vínculo entre la formación académica de la UNED y la práctica clínica de vanguardia del Hospital Torrecárdenas, según la diputación.