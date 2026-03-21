La marca 'Sabores Almería' vuelve a la feria 'Alimentaria' de Barcelona con 21 empresas

Archivo - Sabores Almería durante su participación en Alimentaria en 2024. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La marca gourmet 'Sabores Almería' acudirá el próximo lunes al Salón Internacional de la Alimentación, Bebidas y Food Service 'Alimentaria' de Barcelona, que este año celebra su 50 aniversario, con un total de 21 empresas almerienses.

La cita tendrá lugar del 23 al 26 de marzo en el recinto Gran Vía de Fira Barcelona, donde la Diputación asiste con un espacio propio de 140 metros cuadrados ubicado en el pabellón 5 (stand C91) para mostrar "la calidad, diversidad e innovación de los productos de la tierra".

Este escaparate, según ha explicado la institución en una nota, permitirá "acercar la excelencia agroalimentaria de la provincia a miles de profesionales y visitantes procedentes de todo el mundo". Durante los cuatro días de feria, las empresas de 'Sabores Almería' desplegarán una completa agenda de reuniones.

Así, la presencia en Alimentaria supone una "oportunidad estratégica" para reforzar el posicionamiento de la provincia "como despensa de calidad y motor del sector agroalimentario".

El diputado provincial de Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez, ha destacado que "estar presentes en Alimentaria en su 50 aniversario es una oportunidad única para seguir posicionando a 'Sabores Almería' como una marca de referencia dentro y fuera de nuestras fronteras".

En este sentido, ha subrayado que desde la Diputación Provincial siguen "apostando de forma decidida por acompañar a nuestras empresas en su crecimiento, abriéndoles puertas a nuevos mercados y generando oportunidades reales de negocio".

En esta edición, la participación adquiere un carácter "aún más relevante" al tratarse de un "hito histórico" para una feria que "ha marcado la evolución del sector". La presencia de Almería en este escenario internacional "refleja el crecimiento, la profesionalización y la capacidad exportadora de sus empresas, así como el compromiso institucional por impulsar su competitividad y visibilidad", según han valorado.

Productos cárnicos, aceites, mieles, almendras, salinas o elaboraciones gourmet mostrarán el "carácter único" de una tierra que "ha sabido transformar tradición e innovación en una seña de identidad", según la Diputación.

En concreto, acudirán las empresas Embutidos Peña Cruz, Lorusso, Chercos, Industrias Cárnicas Campohermoso, Miel Sierra Filabres, Bodega Palomillo, Segura Jamones de Serón, Raíces de Almajalejo, Flor de Sal Cabo de Gata, Oro del Desierto, Cocinatur, Jamones de Serón Checa, Campos de Uleila, Desuflí, Oleo Almanzora, Luxeapers, Jamones Pedro Castaño, Ecocítricos del Andarax, Industrias Cárnicas Diego Molina, El Castillico, Almendras de Andalucía y Vegavilanos.