Más de 20 empresas de 'Sabores Almería' exhibirán sus productos del 13 al 16 de abril en el 39 Salón Gourmets de Madrid

Imagen de archivo del expositor de 'Sabores Almería' en Madrid Fusión durante una presentación de productos. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial regresará del 13 al 16 de abril al Salón Gourmets con la marca 'Sabores Almería', en una de las citas gastronómicas más importantes del mundo, con un estand propio de 450 metros cuadrados en Ifema Madrid, en el que 24 empresas de la marca almeriense mostrarán sus productos.

El espacio, situado en el Pabellón 6, estand D30, acogerá además una veintena de actividades entre presentaciones, degustaciones y 'showcookings' en su escenario central, donde empresas y chefs de la provincia compartirán con el público profesional la calidad y excelencia de los productos almerienses.

La actividad prevista en el espacio de 'Sabores Almería' se verá reforzada con la participación de nueve chefs, un sumiller, un cortador de jamón y un maestro panadero que, junto a las presentaciones y degustaciones de hasta ocho empresas de la marca, pondrán el "punto diferenciador" en el estand de Almería.

Además, algunos rostros conocidos de la gastronomía nacional acompañarán a las marcas y chefs almerienses durante esta cita. La chef, presentadora y empresaria Samantha Vallejo-Nágera participará en la presentación de CASI, mientras que el chef e 'influencer' Daniel del Toro acompañará a Coexphal en la actividad 'La que más sabe. La primera sandía europea'.

La principal novedad de esta edición tendrá lugar fuera del pabellón de Ifema. Del 14 al 18 de abril, los productos de once empresas de 'Sabores Almería' se mostrarán, degustarán y venderán en el Mercado de La Paz de Madrid, en el barrio de Salamanca.

El diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia de Almería, Carlos Sánchez, ha subrayado que acudirán a este evento "con la ilusión y convicción de seguir difundiendo la calidad y creatividad de las empresas y chefs almerienses que a través de su ingenio y profesionalidad se convierten en los mejores embajadores de la gastronomía de nuestra tierra".

"El estand de 'Sabores Almería' se convierte en un punto de encuentro que anima al diálogo entre empresarios y visitantes con el objetivo de que la marca siga consolidando sus objetivos", ha asegurado Sánchez.

EMPRESAS PARTICIPANTES

Las 24 empresas que participarán este año en Salón Gourmets son Industrias Cárnicas Diego Molina, CASI, Peña Cruz, Óleo Almanzora, Jamones Tío Emilio, Lorusso, Industrias Cárnicas Campohermoso, Bodega Palomillo, Aquí Carboneras, Cocinatur, Bodega Cepa Bosquet, Luxeapers y La Tijoleña.

También participarán Jamones Pedro Castaño, Bodega Sierra Almagrera, Oro del Desierto, Raíces de Almajalejo, Jamones Serón Checa, Q Delicias, Conservas Almanzora, Miel Sierra de Filabres, Flor de Sal de Cabo de Gata, Patatas Sabores de Serón y Vegavilanos.

Por otro lado, las empresas que distribuirán sus productos en el Mercado de La Paz serán Industrias Cárnicas Diego Molina, Peña Cruz, OleoAlmanzora, Lorusso, Bodega Palomillo, Bodega Cepa Bosquet, Bodega Sierra Almagrera, Oro del Desierto, Miel Sierra de Filabres, Aceites Campos de Uleila y BioSabor. El Mercado de La Paz, en la calle Ayala, 28 de Madrid, abre de lunes a viernes de 9,00 a 20,00 horas y los sábados de 9,00 a 14,30 horas.

Los chefs de la Asociación 'Almería Gastronómica' que representarán a la provincia en esta feria serán Luis Arango, Noelia Carrión, Borja González, Francisco Pozo, Estefanía Marchal, Juan Manuel Domínguez, Arpit Aneja, Fran Kis y Manu López.

El sumiller encargado de proponer el maridaje con vinos almerienses será José Antonio Moreno, mientras que Emilio J. Gacía Ortigosa cortará jamón de Hijate y el maestro panadero José Carlos Salinas desvelará los secretos del arte de la elaboración del pan.

AGENDA DE 'SABORES ALMERÍA'

La agenda de 'Sabores Almería' en Salón Gourmets arrancará el lunes 13 de abril con la presentación de tomate CASI junto a la chef Samantha Vallejo-Nágera a las 11,00 horas; una degustación de vinos de 'Sabores Almería' con el sumiller José Antonio Moreno a las 12,00 horas; y la presentación de nuevas etiquetas de Bodega Palomillo y Cepa Bosquet a las 13,00 horas.

También incluirá la actividad 'La que más sabe', con la presentación de la campaña de promoción 'La Primera Sandía Europea', organizada por Coexphal, a las 13,30 horas; y el 'showcooking' del chef Luis Arango, del Restaurante La Esquinica, 'De las montañas al mediterráneo', a las 14,00 horas.

La jornada se completará con el 'showcooking' de la chef Noelia Carrión, 'Desierto y primavera', a las 15,00 horas; y el 'showcooking' del chef Borja González, del Restaurante Alquímico, 'Almería, tierra de sabores', a las 16,00 horas.

El martes 14 de abril continuará con la presentación de productos de Aceites OleoAlmanzora a las 10,30 horas; el 'showcooking' del chef Francisco Pozo, del Restaurante Alinea de Roquetas de Mar, 'Caballa ahumada en hoja de banano, ajoblanco almeriense de coco y sopa fría aromática', a las 11,30 horas; y el 'showcooking' de la chef Estefanía Marchal, también de Restaurante Alinea, 'Jurel madurado, tomati&Co ahumado y gazpachuelo de manzanilla pasada', a las 12,30 horas.

La jornada seguirá con la presentación de productos de Jamones Tío Emilio con el cortador Emilio García Ortigosa a las 13,30 horas; el 'showcooking' del chef Juan Manuel Domínguez, de Hotel Playadulce, 'Calamar sobre espejo negro', a las 14,30 horas; y la presentación de productos de Industrias Cárnicas Diego Molina a las 15,30 horas.

La programación seguirá el miércoles 15 de abril con la presentación de productos de Obrador Las Pitas junto al maestro panadero Carlos Salinas a las 11,30 horas; la presentación de productos de Aceite Verde Calas a las 12,30 horas; y el 'showcooking' del chef Arpit Aneja, de Restaurante Wassy, 'Tartar de tomate raf en panipuri', a las 13,30 horas.

El jueves 16 de abril concluirá con la presentación de productos de Aceites Almejalejo a las 11,00 horas; el 'showcooking' del chef Fran Kis, de Restaurante El Nido, 'Tiradito de pez espada', a las 12,00 horas; y el 'showcooking' del chef Manuel López, de Restaurante El Edén, 'Raíces y marea. Crujiente de alga nori, parmentier ligera de sweet Palermo rojo asado con miso blanco, jengibre y lima, pez espada de Roquetas, tierra de ajo confitado y gel de cebolla roja encurtida', a las 13,00 horas.