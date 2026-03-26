El municipio de Gádor (Almería) revive este sábado la Pasión de Cristo con 22 escenas, entre ellas dos estrenos

Presentación de la Representación Viviente de la Pasión de Cristo de Gádor (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Gádor (Almería) se convertirá este sábado, 28 de marzo, en Jerusalén con la Representación Viviente de la Pasión de Cristo, una celebración tradicional y multitudinaria en la que se implican más de cien vecinos en 22 escenas y que simboliza el inicio de la Semana Santa de la provincia.

La edición de este año comenzará a las 21,00 horas en la Plaza de la Ermita y contará con dos nuevas escenas: la resurrección de Lázaro y el arrepentimiento de Judas, según ha informado la Diputación Provincial en una nota.

La diputada de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, ha puesto de relieve "la implicación de todos los vecinos en este gran evento que se ha convertido en una cita indispensable de nuestra Semana Santa".

"Es una celebración que va mucho más allá de lo escénico: es una manifestación viva de la fe, de la identidad de un pueblo y de la transmisión de valores de generación en generación", ha señalado Morales antes de defender que "nuestros pueblos y ciudades conserven y proyecten tradiciones tan arraigadas como esta".

Por su parte, la alcaldesa de Gádor, Lourdes Ramírez, ha destacado que este evento permitirá vivir "con la voz en directo" las escenas de la Pasión de Cristo. Ramírez ha afirmado además que se trata de una celebración en la que participa todo el pueblo y que "ensalza la fe y religiosidad de Gádor", así como la "personalidad singular" de los vecinos y la forma "tan especial" que tienen de vivir estos días.

El párroco del municipio, José María Sánchez, ha explicado que "los grandes artistas a lo largo de la historia han querido contar el acontecimiento más grande: la Pasión de Cristo" y ha subrayado que en Gádor, "que es un pueblo con historia, fe y cultura también se cuenta y se vive la Pasión de Cristo".

La Representación Viviente de la Pasión de Cristo de Gádor persigue mantener una tradición histórica que implica a mayores, adultos, jóvenes y menores y que se realiza desde hace más de 80 años. Además, la Pasión Viviente de Gádor está reconocida como Fiesta de Interés Turístico de Andalucía.