La 'Noche en blanco' vuelve a Almería el 29 de mayo con más de 40 actividades en 12 escenarios

Presentación de la 'Noche en blanco' de Almería. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Almería celebrará el 29 de mayo una nueva edición de la 'Noche en blanco' con más de 40 actividades que se desarrollarán a partir de las 18,00 horas en una docena de escenarios de la capital distribuidos en el Paseo de Almería, Rambla Obispo Orberá, Plaza Pablo Cazard o Plaza de San Pedro, entre otras ubicaciones.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, se ha congratulado antes esta cita "marcada en rojo en el calendario" municipal, que cuenta con la colaboración de la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial y contribuye a la "dinamización" cultural, comercial y hostelera de la ciudad.

La noche arrancará con distintos pasacalles que partirán desde el Teatro Apolo para recorrer Obispo Orberá, Puerta de Purchena y el Paseo de Almería así como sus calles aledañas. Habrá cuatro temáticas distintas: animales inflables; batucada Kalimba du Samba, Pasacalles 'IneXpertos' y 'Piratas', del grupo de baile Rocío Moreno, según ha explicado Vázquez.

En el Paseo de Almería, por su parte, se instalará una feria infantil vintage; habrá juegos gigantes de madera; karaokes; mimo y, para los más disfrutones, estarán instalados los puestos de Sabores Almería junto a su tienda oficial. Todo ello estará amenizado con la voz de Mar Tiago, con su concierto íntimo. Además, habrá inflables gigantes decorativos

En la Plaza Pablo Cazard se desarrollará el espectáculo 'La Maldición Pirrata'. También habrá globoflexia, taller de pompas de jabón y el lighthouse 'Sueños de fuego'.

Obispo Orberá disfrutará un minidisco infantil, además de las actividades programadas por la Escuela Municipal de Música de Almería (EMMA) junto a sus instalaciones. En Aguilar de Campoo habrá un espectáculo de magia y un taller de los Scouts de Almería.

La Plaza Tomatito disfrutará con el concierto de violín de Nadiaa Rudenko mientras que en Puerta Purchena habrá un indalo gigante inflable; el circo Saltimbanqui con malabares y equilibristas; una escalera giratoria; la rueda de la muerte y el espectáculo Ícaros, todo ello ambientado en los circos de antaño.

La Plaza San Pedro será testigo del taller de reciclaje y del taller infantil que organiza el Área de Sostenibilidad del Ayuntamiento; mientras que en Plaza de la Constitución se desarrollará, a partir de las 22,00, el concierto tributo a Estopa con el grupo 'A Toda Pastilla'. Además, allí también se podrá visitar, desde las 18,00 horas, el playmobil de la Noche en Blanco de Almería.

El Centro Andaluz de la Fotografía, en horario de 20,30 a 22,00 horas, acogerá la performance de Estela García y Caradusanto 'Silencio Roto'. Será en la Sala AFAL del propio centro.

En la plaza exterior del Murec se realizará la actividad 'Noches de títeres' desde las 21,30 horas. Durante la jornada, el Museo de la Guitarra, Aljibes Árabes, Doña Pakyta y Centro de Interpretación Patrimonial (CIP) estarán abiertos de 17,00 horas hasta la medianoche.

Para facilitar el acceso al centro, los días 29 y 30 se pondrán a disposición de los conductores almerienses 5.000 vales de una hora gratuita de aparcamiento en los parkings de Telpark de Oliveros, Gerencia de Urbanismo, Calle Real y Plaza de Toros. "Queremos facilitar el acceso al centro para que todos puedan disfrutar de la Noche en Blanco", ha destacado la alcaldesa.

Por su parte, el diputado provincial de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez, ha destacado que "esta cita es una oportunidad para que disfruten de los grandes productos y de la cultura con la que cuenta la provincia".

Como parte de la colaboración de la Diputación, la marca 'Sabores Almería' estará presente en la cita con su tradicional mercado participado por seis empresas: Migas de Taberno, Turrones de Olula Castro, Strepitosa Truffles, Aceite Almajalejo, Precocinados El Castillico y NijaSol. Además, en la entrada del Palacio Provincial se podrá visitar una exposición de Moda con creaciones de 'Talento almeriense'.

De otro lado, el delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Almería, Amós García, ha destacado la importancia de seguir impulsando iniciativas que dinamizan la vida social, cultural y económica de la ciudad.

En este sentido, ha subrayado que la colaboración de la Delegación con el Ayuntamiento de Almería en una nueva edición de la Noche en Blanco "refuerza el compromiso de la Junta de Andalucía con el comercio local, la hostelería y la generación de espacios de convivencia para las familias almerienses y quienes nos visitan".

García ha valorado el amplio programa de actividades impulsado desde la Delegación, con propuestas lúdicas, educativas y participativas dirigidas a todos los públicos, como talleres infantiles, actividades creativas, juegos en familia, escape room cultural y manualidades veraniegas, concebidas para que pequeños y mayores disfruten de una noche abierta, cercana y pensada para compartir.

En la presentación también han participado la concejal de Comercio, Ana Trigueros, y el concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca.