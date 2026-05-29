Los premios 'Talento Almeriense' reconocen en el Murec la creatividad de la moda de la provincia

Foto de familia de los galardonados en la primera edición de los premios 'Talento Almeriense', celebrada en el Murec en el marco de SIMA 41. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 29 May. (EUROPA PRESS) -

Los premios 'Talento Almeriense' han reconocido en su primera edición la creatividad del sector de la moda de la provincia en una gala celebrada en el Museo del Realismo Español Contemporáneo (Murec), en el marco de la XXV Semana Internacional de la Moda en Andalucía, SIMA 41, que se desarrolla esta semana en Almería.

Según ha detallado la institución provincial en una nota, los galardones han recaído en Susana Lirola, con la distinción a la Proyección Internacional de la Marca Almería; en Tony Piñero, como Joven Promesa de la Moda; en María Barragán, por la Excelencia Empresarial; en Victoria Monteoliva, por la Artesanía y Tradición en la Moda de Almería; y en Nicolás Montenegro, por la Excelencia Creativa.

La entrega de los premios ha tenido como escenario el patio del antiguo hospital provincial de Almería y ha reunido al sector de la moda almeriense y andaluza en torno a una iniciativa impulsada por la Diputación de Almería a través de la marca 'Talento Almeriense', "con el objetivo de potenciar, visibilizar y servir como altavoz al trabajo de los creadores de la tierra".

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha resaltado que "la provincia almeriense es una tierra inspiradora, rebosante de fuerza, emoción, sensibilidad y poseedora de una naturaleza en estado puro que nos permite un profundo vínculo con las musas de la creación".

García Alcaina ha felicitado a la organización por traer SIMA a Almería y a los premiados por sus trayectorias vinculadas a la moda, antes de destacar que "'Talento Almeriense' es un distintivo de calidad que pone en valor el arte con acento de la tierra y lo proyecta con orgullo dentro y fuera de Almería".

"Nace por y para vosotros, para generar riqueza y empleo, para que nuestros creadores sigáis creciendo como os merecéis por vuestra originalidad y capacidad artística. Con 'Talento Almeriense' la Diputación trabajará para que vuestro talento brille como nunca y para que tengáis los recursos que os ayuden a llegar tan lejos como vuestro ingenio os lleve", ha añadido.

Esta "acción estratégica" responde al compromiso de la Diputación Provincial, que mediante su marca 'Talento Almeriense' ha apostado por "convertir este hito cultural en una de las citas de mayor impacto social y económico del año".

De este modo, SIMA 41 proyecta a nivel nacional e internacional el valor creativo de las marcas locales y firmas invitadas, ya que integra el patrimonio arquitectónico, museístico y urbano almeriense con el sector de la moda de autor.

La implicación de Almería demuestra, según la organización, que el diseño de autor es un "motor económico transversal capaz de revitalizar el turismo, dinamizar el comercio de proximidad y proyectar internacionalmente el patrimonio histórico andaluz".

DESFILE EN EL CABLE INGLÉS

La programación de SIMA 41 arrancó antes de los premios 'Talento Almeriense' con una de las citas más singulares de esta edición: un desfile exclusivo del diseñador Nicolás Montenegro en el Cable Inglés. La pasarela se celebró sobre el mar, en uno de los enclaves más emblemáticos de la ciudad de Almería.

El diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia de Almería, Carlos Sánchez, asistió a este desfile junto al delegado territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta en Almería, Juan José Alonso, en una cita que "volvió a evidenciar la capacidad de la moda para proyectar la imagen de Almería como territorio creativo".

La presencia de Nicolás Montenegro, reconocido en los premios 'Talento Almeriense' por su excelencia creativa, aportó a la programación de SIMA 41 una puesta en escena de "gran fuerza visual y artística".

Las actividades de SIMA 41 continúan en Almería este sábado, 30 de mayo, con un desfile de 'Talento Almeriense' a las 12,00 horas en el Murec, donde el entorno museístico se convertirá en escaparate del diseño de autor de la provincia con las propuestas de Blam Atelier, Kylesho y María Giménez.

A las 19,00 horas, la plaza de la Constitución acogerá un desfile de 'Talento Almeriense' abierto al público con las firmas María Barragán, Daniel Cerdán, Loreto Martínez y Susana Lirola.

La XXV edición de SIMA 41 es posible gracias al apoyo de la Junta de Andalucía, la Cátedra de Moda Andaluza y la Cámara de Comercio de Bogotá, junto a la colaboración de la Asociación Creadores de Moda de España.

También cuenta con el respaldo de las diputaciones de Sevilla, Almería, Málaga, Córdoba, Cádiz y Huelva; las marcas Málaga de Moda, Córdoba D Moda y Talento Almeriense, así como de los ayuntamientos de Sevilla, Cádiz, Ubrique y Villaverde del Río.

En el sector privado, figuran como patrocinadores y colaboradores Flamentex, AIRE Hotel & Ancient Baths Almería, MIA Cosmetics Paris y el Teatro Flamenco Sevilla.