El presidente de la Diputación de Almería participa en la Procesión de la Real Hermandad del Santo Sepulcro

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, en la Procesión de la Real Hermandad del Santo Sepulcro. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación Provincial de Almería, José Antonio García Alcaina, acompañado por diputados provinciales, ha participado en la tarde de este pasado viernes en la procesión de la Real Hermandad del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de los Dolores, una de las citas más solemnes de la Semana Santa almeriense.

Según ha informado la institución provincial en una nota, el cortejo ha partido a las 19,00 horas desde la Iglesia Parroquial de San Pedro, recorriendo el centro de la capital por calles como Paseo de Almería, General Tamayo o Plaza Virgen del Mar, hasta realizar su estación de penitencia en la Catedral a las 20,40 horas, antes de regresar al templo en torno a las 22,30 horas.

La procesión ha contado con el acompañamiento de la Banda Municipal de Música de Almería, tras el paso del Santísimo Cristo Yacente, y de la Banda de Música de Alhama de Almería, junto a Nuestra Señora de los Dolores. Durante el recorrido, numerosos vecinos y visitantes se han congregado en las calles para acompañar el paso de la Hermandad, que ha discurrido por enclaves emblemáticos del casco histórico.