El tomate y la sandía protagonizan la primera jornada de 'Sabores Almería' en el Salón Gourmets de Madrid

Presentación de 'La que más sabe' en el expositor de 'Sabores Almería' de Salón Gourmets en Ifema Madrid. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La marca 'Sabores Almería' ha iniciado este lunes su participación en la 39 edición de Salón Gourmets, que se celebra en Ifema Madrid hasta el jueves 16 de abril, con una primera jornada en la que el tomate y la sandía han centrado el protagonismo de la programación impulsada por la Diputación de Almería.

El expositor de la marca gourmet almeriense ha reunido en 450 metros cuadrados los productos de 24 empresas productoras de la provincia y ha acogido en la cocina de su escenario central la participación de nueve chefs almerienses, un sumiller, un cortador de jamón y un panadero, además de la presencia de figuras de la gastronomía española.

La actividad del primer día ha comenzado con una presentación de CASI en la que ha participado la chef, presentadora de televisión y empresaria Samantha Vallejo-Nágera, quien ha dado a conocer la "excelencia, versatilidad y variedad" de los tomates de la cooperativa almeriense. CASI es líder internacional en la comercialización de este producto representativo del campo almeriense, según ha destacado la institución provincial en una nota.

Junto a los representantes de CASI, Bienvenida Pascual y Antonio Lorenzo, Vallejo-Nágera también ha avanzado una de las actividades más esperadas de la cooperativa por su carácter solidario, la nueva edición de las Jornadas Gastronómicas del Tomate de Sabor, que este año alcanzarán su cuarta edición y volverán a celebrarse en el Teatro Cervantes de la capital almeriense el 29 de abril en apoyo de la lucha contra el cáncer que abandera la Asociación Española contra el Cáncer.

El escenario central de 'Sabores Almería' también ha acogido la puesta de largo de 'La que más sabe', el sello que identifica a la primera sandía europea en llegar a los mercados, en un acto conducido por el chef e 'influencer' Daniel del Toro y respaldado por representantes institucionales y líderes del sector agrícola.

Durante la presentación han participado el presidente de la Diputación, José Antonio García Alcaina; el consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco; el presidente de Coexphal, Juan Antonio González, y el director de Acolor Agencia, David Baños.

En el acto se ha ensalzado la "importancia estratégica" de Almería como huerta de Europa y la "ventaja competitiva" de ofrecer un producto de "proximidad, sostenible y con el máximo sabor desde el inicio de la primavera".

La presentación ha incluido la proyección de una pieza audiovisual sobre la esencia de 'La que más sabe', con referencias a la calidad del producto y al conocimiento y la tradición de los agricultores, "que hacen posible que esta sandía sea la más madrugadora del continente".

Después, la sandía ha vuelto a ocupar el centro de la escena con un 'showcooking' en directo en el que Daniel del Toro, junto a cocineros almerienses, ha mostrado la versatilidad culinaria del producto con una degustación para los asistentes.

CATA DE VINOS ALMERIENSES Y 'SHOWCOOKING'

La jornada también ha contado con una cata de vinos almerienses dirigida por el sumiller José Antonio Moreno, que ha ofrecido una degustación con diferentes propuestas de bodegas integradas en la marca gourmet de la provincia. Además, las bodegas Palomillo, Sierra Almagrera y Cepa Bosquet, presentes en la feria dentro del expositor de 'Sabores Almería', han dado a conocer sus nuevas etiquetas.

Durante la presentación-cata se han descorchado nueve referencias de la provincia: 'Está por Venir', 'Está por Venir Barrica' e 'Inés del Alma Mía', de Bodegas Palomillo; 'Vijiriego Brut', 'Cepa Bosquet Chardonnay' y 'Petit Verdot', de Cepa Bosquet; y 'Antas Garnacha Rosado', 'Antas Petit Verdot' y 'Caballo Español', de Sierra Almagrera.

En el apartado culinario, Luis Arango, de Arango Casa de Vinos, ha inaugurado los fogones de la cocina de Dekton by Cosentino en el expositor almeriense con la propuesta 'De las montañas al Mediterráneo', en la que ha combinado carnes y pescados de la provincia con un salmonete semicurado con emulsión de coco, polen de Sierra de los Filabres y perlas de yuzu.

La chef Noelia Carrión ha protagonizado el siguiente 'showcooking' con 'Desierto y primavera', una receta compuesta por conejo en base de pan de pita con babaganús, nopales, presules, salsa de "totamete" de Suflí, vino, brotes de cebollino y Oro del Desierto.

La primera jornada se ha cerrado con la intervención de Borja González, del restaurante Alquímico, que ha presentado 'Almería. Tierra de sabores', un postre elaborado con panacotta de Sweet Palermo Chocolate, Palermo caramelizado, merengue seco de limón, abatonca y mermelada de Sweet palermo y limón negro.

Las 24 empresas participantes este año en el expositor de 'Sabores Almería' son Industrias Cárnicas Diego Molina, CASI, Peña Cruz, Óleo Almanzora, Jamones Tío Emilio, Lorusso, Industrias Cárnicas Campohermoso, Bodega Palomillo, Aquí Carboneras, Cocinatur, Bodega Cepa Bosquet y Luxeapers.

Junto a ellas, también participan La Tijoleña, Jamones Pedro Castaño, Bodega Sierra Almagrera, Oro del Desierto, Raíces de Almajalejo, Jamones Serón Checa, Q Delicias, Conservas Almanzora, Miel Sierra de Filabres, Flor de Sal de Cabo de Gata, Patatas Sabores de Serón y Vegavilanos.

Por su parte, los chefs de la asociación 'Almería Gastronómica' que representarán a la provincia en esta feria son Luis Arango, Noelia Carrión, Borja González, Francisco Pozo, Estefanía Marchal, Juan Manuel Domínguez, Arpit Aneja, Fran Kis y Manu López.

José Antonio Moreno se encargará del maridaje con vinos almerienses, Emilio J. García Ortigosa cortará jamón de Hijate y el maestro panadero José Carlos Salinas mostrará los secretos de la elaboración del pan.

AGENDA DE 'SABORES ALMERÍA' EN SALÓN DE GOURMETS

La agenda prevista para las próximas jornadas incluye este martes, 14 de abril, la presentación de productos de Aceites OleoAlmanzora a las 10,30 horas; los 'showcookings' de Fran Pozo, de Restaurante Alinea, a las 11,30 horas, y de Estefanía Marchal, también de Restaurante Alinea, a las 12,30 horas.

También contempla la presentación de Jamones Tío Emilio con Emilio García Ortigosa a las 13,30 horas; el 'showcooking' de Juan Manuel Domínguez, de Hotel Playadulce, a las 14,30 horas; y la presentación de Industrias Cárnicas Diego Molina a las 15,30 horas.

El miércoles, 15 de abril, el programa continuará con la presentación de productos de Obrador Las Pitas con el maestro panadero Carlos Salinas a las 11,30 horas, la presentación de Aceite Verde Calas a las 12,30 horas y el 'showcooking' de Arpit Aneja, de Restaurante Wassy, a las 13,30 horas.

El jueves, 16 de abril, cerrarán la participación de 'Sabores Almería' la presentación de Aceites Almejalejo a las 11,00 horas, el 'showcooking' de Fran Kis, de Restaurante El Nido, a las 12,00 horas, y el de Manuel López, de Restaurante El Edén, a las 13,00 horas, con la propuesta 'Raíces y marea'.