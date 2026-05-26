Vélez-Rubio (Almería) reunirá del 29 al 31 de mayo al sector agrícola y artesanal en la II Agroferia

La concejala Concepción Pérez, el alcalde de Vélez-Rubio (Almería), Miguel Martínez-Carlón, y el diputado provincial Carlos Sánchez, durante la presentación de la II Agroferia. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La segunda edición de Agroferia reunirá del 29 al 31 de mayo en Vélez-Rubio (Almería) a productores, artesanos, empresas de maquinaria agrícola, vecinos y visitantes de toda la comarca en una cita que se desarrollará en el Recinto Ferial del municipio y que combinará actividad económica, tradición rural, gastronomía, ocio y propuestas para familias.

El Ayuntamiento de Vélez-Rubio y la Diputación de Almería han presentado esta edición, en la que participarán 29 expositores de productores y artesanos, entre ellos empresas vinculadas a la marca gourmet 'Sabores Almería', además de 15 expositores de maquinaria agrícola, según ha informado la institución provincial en una nota.

El diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez, ha destacado que esta feria "pone en valor una de las principales señas de identidad de nuestra provincia, como es el campo, junto a las tradiciones, la gastronomía, la artesanía y el trabajo de los productores locales".

En este sentido, ha señalado que Agroferia "es una cita pensada para profesionales del sector, familias, niños y para todas las personas que quieran acercarse al mundo rural desde la experiencia, el aprendizaje y el ocio".

Sánchez ha felicitado al Ayuntamiento de Vélez-Rubio, a los organizadores, empresas participantes, productores, artesanos y colaboradores "por hacer posible una feria que genera actividad económica y refuerza el papel de Los Vélez como una comarca con identidad, producto, paisaje y un enorme potencial".

Asimismo, ha subrayado el respaldo de la Diputación al sector agrícola de la provincia. "Apoyar al campo almeriense es una responsabilidad y una línea de trabajo constante. Detrás de cada explotación y de cada agricultor hay familias, esfuerzo, compromiso y muchas horas de trabajo en favor de nuestra tierra", ha afirmado.

El alcalde de Vélez-Rubio, Miguel Martínez-Carlón, ha resaltado la ubicación estratégica del municipio para la celebración de esta feria, "un punto clave por su buena comunicación con la Región de Murcia, Granada, Jaén y el resto de la provincia de Almería".

Martínez-Carlón ha explicado que Agroferia cuenta con "una gran acogida" y con participantes procedentes de distintos territorios, además de destacar "la calidad de las marcas de maquinaria agrícola que estarán presentes, con 2.500 metros cuadrados de exposición, junto a una importante zona dedicada a la artesanía, las antigüedades y los productos agroalimentarios".

El regidor también ha puesto en valor la presencia de productores de 'Sabores Almería', "con quesos, aceites y otros productos representativos tanto de la comarca como de provincias limítrofes".

Por su parte, la concejala Concepción Pérez ha explicado que Agroferia "combina tradición y modernidad". La feria contará con alrededor de 2.500 metros cuadrados de exposición dedicados a la maquinaria y técnicas más novedosas vinculadas al mundo de la agricultura y la ganadería.

Pérez ha subrayado que uno de los objetivos de esta cita es "resaltar la cultura tradicional y rural de la comarca de Los Vélez y, más concretamente, de Vélez-Rubio", con una programación orientada especialmente a que los niños conozcan las tradiciones, la agricultura y la ganadería tal y como se desarrollaban antiguamente.

PROGRAMACIÓN

La programación de Agroferia Vélez-Rubio arrancará el viernes 29 de mayo con la inauguración oficial, la apertura de expositores y actividades infantiles como cuentacuentos, propuestas experienciales sobre el mundo rural, magia y el concierto de Aires del Sur.

El sábado 30 de mayo se abrirán los stands de maquinaria agrícola, artesanía, alimentación y mercado de antigüedades. La jornada incluirá un MasterChef infantil, un 'showcooking' con los chefs Juan Moreno y Tony García, degustación de asado, talleres familiares, juegos tradicionales y el concierto de Los Vinilos.

La feria concluirá el domingo 31 de mayo con nuevas actividades para toda la familia, entre ellas talleres de castañetas y chocolate, trovos de la Cuadrilla de Ánimas de Vélez-Rubio y una degustación de gran paella.