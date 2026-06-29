La FAMP aboga por una financiación local "fuerte y estable" y defiende el papel "esencial" de la ayuda a domicilio

José María Bellido, presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). - FAMP

SEVILLA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha aprobado una resolución sobre la reforma del sistema de financiación territorial encaminada al fortalecimiento de la financiación local. El debate abierto en torno a la reforma del modelo de financiación autonómica debe llevar "aparejado" la reforma de la financiación local, "que garantice recursos suficientes, estables y acordes con las responsabilidades efectivamente asumidas por los gobiernos locales".

En el seno del Consejo Municipalista también se ha aprobado la resolución sobre el Servicio de Ayuda a Domicilio, donde la FAMP reafirma "el carácter esencial del Servicio de Ayuda a Domicilio como prestación fundamental del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, garantizando una atención cercana, profesional, continuada y de calidad".

Tal como ha informado la FAMP en una nota, en el primer asunto, como "reivindicación institucional del conjunto del municipalismo andaluz y una condición indispensable para garantizar la calidad de los servicios públicos, la igualdad de oportunidades y el equilibrio territorial de Andalucía", la institución ha señalado que la reforma del sistema de financiación debe abordarse "desde el diálogo institucional, la cooperación multilateral y la participación efectiva de todas las administraciones, garantizando la presencia de las entidades locales".

Asimismo, la FAMP ha abogado por que "cualquier incremento de recursos que pudiera corresponder a Andalucía como consecuencia de una futura reforma del sistema de financiación autonómica tenga un reflejo directo, verificable y proporcional en la financiación de las entidades locales andaluzas".

La FAMP, en el seno de la resolución, ha instado a la Junta de Andalucía a "continuar fortaleciendo la Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, consolidando el incremento de su dotación en 2026 y favoreciendo una evolución progresiva. Promover en el seno de la FAMP y de los órganos de cooperación entre la Junta y las entidades locales una evaluación periódica del sistema de distribución de la Patrica".

La propuesta también ha recogido "el fortalecimiento progresivo de la autonomía financiera local y una participación de las entidades locales en los recursos públicos, acorde con los servicios y responsabilidades que efectivamente gestionan, e instar al Gobierno de España a abordar la reforma mediante un proceso multilateral, transparente, basado en criterios objetivos y comunes, y garantizando la igualdad de todos los ciudadanos, la solidaridad interterritorial y la suficiencia financiera de las administraciones públicas, y evitando acuerdos bilaterales o singulares que puedan producir privilegios entre territorios".

En tanto se aprueba el nuevo modelo, también ha instado al Gobierno de España a "garantizar la actualización puntual de las entregas a cuenta y de la Participación en los Ingresos del Estado de las entidades locales, proporcionando información suficiente y anticipada para la elaboración de los presupuestos municipales y provinciales".

En cuanto a la segunda resolución, la FAMP ha valorado las sucesivas actualizaciones del coste/hora máximo aprobadas por la Junta de Andalucía e insta a que su revisión continúe realizándose periódicamente, atendiendo a la evolución de los costes laborales, sociales y de funcionamiento del servicio. Igualmente, y valorando también el incremento de la financiación estatal, se insta al Gobierno de España a incrementar de manera suficiente, estable y previsible su aportación al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, avanzando hacia una financiación equilibrada entre las administraciones competentes.

Se ha acordado reclamar que la revisión de la financiación del Servicio de Ayuda a Domicilio se aborde mediante un marco estable de corresponsabilidad entre la Administración General del Estado, la Junta de Andalucía y las entidades locales, evitando que estas últimas soporten cargas económicas sin financiación suficiente. La resolución también ha contemplado promover, en colaboración con las entidades locales, un estudio actualizado del coste efectivo del servicio, para identificar desviaciones y establecer criterios objetivos en futuras revisiones.

En materia de formación, se ha instado a la Junta de Andalucía a impulsar un plan de cualificación profesional para el sector de los cuidados y la dependencia que incluya más plazas de Formación Profesional, certificados profesionales y procedimientos ágiles de acreditación de competencias; también a reforzar la coordinación entre la Junta de Andalucía, las entidades locales, las organizaciones sindicales, las entidades prestadoras y el sistema educativo para anticipar las necesidades de personal y garantizar el relevo profesional.